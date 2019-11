Confirmadas las últimas fechas de la FMS Argentina

Se define todo. La organización de la Free Master Series de Argentina ha confirmado, por medio de sus redes sociales, cómo quedan pactados los emparejamientos para la jornada 8 en Corrientes y la 9 en Buenos Aires. Tanto en la cúspide de la tabla como en la parte inferior puede moverse todo.

La penúltima jornada (8) presentará las batallas entre Replik vs Sub; Stuart vs Nacho; Dtoke vs MKS; Papo vs Klan y Trueno vs Cacha. El evento, aún sin lugar confirmado, se llevará a cabo en la localidad de Corrientes.

Por otro lado, la última fecha (9) en Buenos Aires de la FMS Argentina tendrá los cruces entre MKS vs Replik; Nacho vs Cacha; Sub vs Stuart; Dtoke vs Klan y la batalla estelar de la noche entre Papo vs Trueno. Ahí se definirá al rey del freestyle argento.

La penúltima fecha en La Plata dejó la derrota de Papo, puntero de la tabla, contra Cacha. Aun así, se mantiene en lo más alto de la competición con 14 puntos. Los mismos puntos tiene Dtoke, quien perdió contra Stuart y se vino abajo en las últimas fechas. El que se metió en la pelea es Cacha, quien, como se mencionó, obtuvo la victoria frente a La Bestia del Hardcore y alcanzó las 13 unidades. MKS quedó cuarto tras ser derrotado por Trueno, quien está en la quinta ubicación.

En la parte de abajo, todo parece estar consumado para el descenso de Replik, con cuatro puntos, o la caída de Sub, quien cuenta con un punto más que el joven rapero. Cabe resaltar que queda un duelo pendiente entre Trueno y Klan por la fecha 6 de la FMS Argentina.

Las siguientes fechas seguirán con el mismo horario (18:00 hora local – 16:00 hora peruana) y se transmitirán en vivo por el canal oficial de Urban Roosters en la plataforma streaming YouTube.