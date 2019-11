Anuncian reposición de batallas para nuevas jornadas de la FMS México

Urban Roosters, a través de su cuenta de FMS México, dio a conocer los enfrentamientos para la nueva jornada del certamen de freestyle. Como es sabido, Aczino se quedó con el título la fecha anterior en Mérida, pese a eso, el show debe continuar.

En CDMX se dará inicio a la fecha de recuperación con las batallas entre Yoiker vs RC –de la octava jornada- y Mcklopedia vs Jony Beltrán, de la sexta fecha. Continuarán el espectáculo Rapder vs el chileno Teorema, quien aparece en la nómina, una vez más, en la liga mexicana. Completan la fecha los jóvenes Red-One vs Rdgo.

Por otra parte, las batallas en León en el mes de diciembre están compuestas de la siguiente manera: Aczino vs Dominic – Yoiker vs Jony Beltrán – Zticma vs Mcklopedia – Hazard vs Lancer Lirical. Si algo tiene de curioso este certamen es que no todos los raperos son mexicanos, pues usualmente vemos a los venezolanos Mcklopedia –último lugar de la clasificación y de todas las FMS con un punto- y Lancer Lirical. También se pudo apreciar la participación del chileno Teorema en una exhibición contra Skiper. Ambos dejaron sensaciones increíbles, sobre todo el cañetino, quien viene reapareciendo en la escena poco a poco.

¿No hay nivel en la FMS México?

Mucho se ha comentado sobre el nivel del certamen organizado por Urban Roosters en el país azteca. Hay quienes consideran que no hay nivel suficiente y que por esa razón es común ver raperos de distintas nacionalidades compitiendo en la escena mexicana. También se menciona el hecho de que Aczino gane fácilmente sus batallas y se quede, a falta de algunas jornadas, con el título de FMS México.

La realidad, como lo ve el público mexicano, la gran diferencia está en el ambiente freestylero. En redes sociales es común leer comentarios haciendo alusión a los aficionados aztecas, quienes no “suelen gritar cualquier rima”, pues su nivel de exigencia es mayor al de países como, por ejemplo, Perú o Argentina. El público mexicano comprende que se sobrevalora el freestyle en el país del Río de la Plata por el flow mostrado o las técnicas que demuestran sus raperos.

Asimismo, manifiestan que Aczino, tal vez el mejor rapero de habla hispana, se quedaría con los títulos de FMS en cualquier país. Finalmente entienden que no hay MC’s tan reconocidos como en Argentina, pues ahí hubo grandes fenómenos sociales como lo fue el Quinto Escalón, competición que revolucionó el freestyle en toda América, pero que el nivel del certamen en su país es tan bueno como el de los países ya mencionados.