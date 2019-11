Confirmados los enfrentamientos para el Freestyle Battle League en México

Un nuevo evento se ha confirmado en el mundo del freestyle iberoamericano. Se trata de Otumba, evento que congregará a los mejores raperos mexicanos y españoles del momento, los días 5 y 6 de diciembre.

El Teatro Morelos de Toluca, el 5 de diciembre, será el epicentro de freestyle puro y duro. El plato fuerte de la jornada será Aczino –por México- vs. Bnet –por España-, un duelo muy esperado por los aficionados, considerando que Bnet se perdió la God Level All Stars 2019, tanto en Argentina como en Perú.

Otros duelos ese día serán: Lobo Estepario vs Invert – RC vs Errece – Zticma vs Force – Rapder vs Skone – Dominic vs Chuty – Potencia vs Sara Socas.

Asimismo, el día 6 de diciembre en la Sala de Armas de Ciudad de México, se presenciarán nuevas batallas, en la que sobresale Aczino vs Chuty. Nada más y nada menos que la pareja campeona en la última God Level, pero esta vez dejarán la camaradería de lado para batirse en un duelo imperdible entre dos de los mejores del mundo.

También se enfrentarán: Potencia vs Force – Dominic vs Skone – Rapder vs Sara Socas – Zticma vs Bnet – Lobo Estepario vs Errece – RC vs Invert.

El mexicano y el español fueron la pareja campeona en la última God Level All Stars 2019.

DJ Sónico será el encargado de tirar las bases para los freestylers; también contarán con Serko Fu como host principal de este evento que promete ser un espectáculo inolvidable en tierras aztecas.