Nitro MC anuncia su retiro temporal de las batallas de freestyle

Nitro está entre los mejores freestylers de Chile; sin embargo, no se encuentra en uno de sus mejores momentos. Tras caer derrotado en la FMS Internacional contra Rapder, el nivel del chileno se ha visto, por lo menos, desconocido.

Uno de los puntos más fuertes del rapero es la constancia que posee para lanzar fuertes punchlines a sus adversarios. Con esa destreza por debajo de sus expectativas, es normal que no le vaya bien en las batallas. Pero, ¿qué le sucede al rapero? Esto colocó tanto en su Facebook como en su cuenta de Instagram .

“Ya terminando las dos jornadas de God Level, se siente el estrés de las expectativas, presiones, alegrías, decepciones e insultos. Lamentablemente las cosas no salieron bien esta vez, no logre sentirme al 100% en ningún momento, no me sentí cómodo. Últimamente siento que cargo con una mochila, no han sido buenos días para mí”, lamentó Nitro.

El freestyler siente que haber perdido con el rapero mexicano en el evento internacional organizado por Urban Roosters -y que tuvo como una de sus sedes a la ciudad de Valencia- fue un punto de quiebre para mal, pero que lo que más lamenta y le duele son las críticas. “Después de perder con Rapder en la Internacional siento que tengo una cantidad de espectadores juzgando todo de mí, opinando mal siempre. Me tiene un poco cansado el ambiente en general, porque cuando uno pierde, el público te insulta, te critica por todo, hasta de tu forma de vestir”, detalla el MC.

Nitro mostró como se siente tras su participación en los torneos internacionales de freestyle.

Puntualizó también que echa de menos lo que sentía al rapear en las plazas, por puro amor al freestyle, cuando todo era disfrute. Finalmente comentó lo que necesita en estos momentos para volver a ser el mismo. “Jamás he pensado en detenerme en este mundo, rapeo desde hace años todos los fines de semana, pero creo que en estos momentos siento que tengo que tomarme un tiempo. Volveré pronto hermanos, los quiero”, sentenció el artista por sus redes sociales.