Zaina sobre Jaze: “Si no fuera por él, no estaría en ningún lado” [VIDEO]

Argentina es una de las potencias en lo que respecta a freestyle. Año tras año aparecen nuevos rostros que dejan en lo alto a su país. Tal es el caso de Zaina, un joven rapero de tan solo 16 años que ya sabe lo que es ser campeón internacional.

Tiene poco más de un año en el mundo del freestyle; sin embargo, sus excelentes presentaciones en diversos torneos le han servido para ser tomado en cuenta en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019, evento que se realizará este domingo 20 de octubre.

El diario La República, mediante el podcast “Entre Rimas y Gallos”, pudo conversar en exclusiva con Zaina, quien se refirió a su preparación para el importante torneo de freestyle y a su amistad con el peruano Jaze.

¿Cómo van tus ánimos de cara a la Nacional?

Estoy motivado porque siempre soñé con estar ahí, pero los nervios también están presentes. Estoy tratando de cambiar el foco, quiero que sea disfrutable. Si no se da este año, será el próximo. Con saber de que di un buen papel, será suficiente.

¿Cómo te has preparado para este evento?

Con mi entrenador pensamos que esta semana debía juntarme con amigos y divertirme para dejar de pensar en Red Bull y despejarme. Psicológicamente sirve mucho porque si no hubiera estado condicionado toda la semana.

¿Cuáles son los skills que has fortalecido desde tu inicio en el freestyle?

Siento que me renové completamente estos meses por el entrenamiento. Hace seis meses que llevo entrenando tres horas al día. Uno de mis mayores miedos es no poder demostrar lo que aprendí en este tiempo. Hace un año repetía tres palabras para llegar al último patrón, pero ahora me animo a hacer otras cosas. Pasé de ser un gallo punchline a algo más completo.

¿Llegas en tu mejor momento?

Creo que para este momento no podía mejorar más, pero siempre hay amplitud de mejora en cuanto al futuro. Me esforcé demasiado y creo que rindió frutos, espero demostrarlo en el escenario. No sé si podría mejorar más porque me esforcé demasiado, como para que no falle nada.

Zaina participará en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019 este domingo 20 de octubre.

¿Quién es el freestyler argentino al que más admiras?

Yo tuve etapas y a medida que fue aprendiendo cosas, me di cuenta de lo que era más difícil hacer y lo que no. El mejor de Argentina, en este momento, es Papo. Tiene buen flow, buenos acotes, buenas métricas y un estilo completamente distinto a todos.

¿Has analizado a tus rivales de la Final Nacional?

Sé con quién me enfrento. Me gustaría que me toque una llave fácil, cualquiera quiere una llave en la que no le toque MKS, Trueno, Mecha y Stuart. Me gustaría que la llave se acomode para que no me toque con todos los favoritos, como suele pasar. Por ejemplo, a Force le tocaron todos los buenos en su llave y llegó desgastado a la final.

¿Quiénes crees que son los gallos que van a dar batalla?

Tengo a dos que siento que son los mejores: MKS y Mecha. Me parece que de ahí habrá un campeón. También me gusta Wolf.

Con Mecha no te gustaría encontrarte en primera...

No me gustaría encontrarme con Mecha en la primera, pero si se da el caso, no iré con miedo. Iré motivado. Mi meta soñada es la final con Mecha porque los dos estamos peleando desde lugares lejos. Yo vivo a 200 kilómetros de Buenos Aires y el viene de Córdova. Me siento muy identificado con él.

¿A qué freestyler retirado de Argentina te gustaría enfrentar?

A Dani, me parece buenísimo y coherente. Lo elegiría por eso.

¿Perú es un país especial para ti?

En Perú hubo una euforia que me hizo sentir contento. Sabía que el público me respaldaba y por eso le tengo un lugar muy grande en mi corazón.

Comentamos sobre tu buena relación con Jaze

Jaze es un gran amigo. Si no fuera por él, no estaría en ningún lado. Él dijo: “Si Zaina no va a Sangre Inca, yo tampoco voy”. Los organizadores me llevaron para que Jaze esté porque no tenían interés en mi. Estoy totalmente agradecido con él.

Estuviste en Sangre Inca, ¿qué tal viste el nivel del freestyle peruano?

Me pareció increíble. Por ejemplo, cuando estuve en Kingdom no podía creer la forma de rapear que tenía New Era, me pareció buenísimo y creo que es uno de los mayores exponentes de lo callejero.

Además del freestyle, ¿te gustaría ingresar a la música?

Últimamente estoy centrado en el freestyle. Me gusta escribir, pero no lo siento tan pasional como subirme a un escenario e improvisar. Por ahora, mi meta es mejorar y ser uno de los mejores en el freestyle.

¿Chuty es tu mayor referente?

Chuty es de los mejores, pero cuando vi a Aczino en Supremacia, me deslumbró. No podía creer lo que estaba haciendo. Los dos son buenos, pero es una locura lo que hace Aczino en tarima. Es casi imposible de frenarlo, por eso admiro a Chuty porque siento que es el único que lo puede frenar.

¿Qué te dicen tus compañeros y profesores en el colegio sobre tu fama?

Me gusta mucho porque no le dan casi nada de importancia. No tengo las miradas de todos encima, pero en la otra escuela si me sentía con las miradas encima.