Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019: Trueno se coronó campeón y estará en la final de España

Ver EN VIVO Red Bull Argentina 2019 ONLINE GRATIS | La lucha por la final nacional de la Batalla de los Gallos podrá ser visto por Red Bull TV y DirecTV. Además del LIVE STREAMING vía YouTube y Facebook EN DIRECTO. El torneo de freestyle llega al Luna Park HOY, donde Dozer defenderá su título ante conocidos freestylers como Zaina, Trueno, MKS, Stuart, Klan, Mecha, entre otros.

La República, a través de su sección freestyle, realizará una transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS del magno evento Red Bull Argentina 2019 gracias a las señales de Red Bull TV y DirecTV desde las 17:00 horas de Argentina. En el streaming encontrarás: batallas de freestyle, jurado, horario del evento, link, host, dj y más.

Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019 EN VIVO: minuto a minuto

- TRUENO se coronó campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019

- Llegó el momento del 4x4 libre: Trueno vs. Wolf

- Minuto para cada freestyle

- Primera ronda a capela

- Se viene la gran final: TRUENO vs. WOLF

- MKS derrotó a Roma y estará en la próxima edición de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina

- MKS vs. Roma por el tercer y cuarto puesto

- WOLF es el otro finalista y enfrentará a Trueno en la gran final

- Tremendo batallón a capela entre Wolf vs. Roma. Se viene la segunda ronda

- Se viene la segunda semifinal entre Wolf vs. Roma

- TRUENO ES EL PRIMER FINALISTA DE LA RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS ARGENTINA 2019

- Se viene la primera batalla de semifinales: MKS vs. Trueno

Resumen: Cuartos de Final - Final Nacional - MKS a SUB tras dos replicas - TRUENO a STUART - WOLF a TUQU - ROMA a DOZER

- La MC femenina ROMA eliminó al campeón DOZER

- Dozer y Roma, la última batalla de cuartos de final

- Voto unánime a favor de Wolf que se lleva la victoria sobre Tuqu

- Tercera batalla de cuartos: Wolf vs. Tuqu

- TRUENO se queda con la llave

- ¡BATALLÓN! entre STUART vs. TRUENO. Dura tarea para los jurados definir al vencedor

- Segunda llave de cuartos: Stuart vs. Trueno

- MKS se queda con la llave ante SUB. Buen performance del nacido en Mendoza, pero no le alcanzó con uno de los candidatos a quedarse con la corona

- Segunda replica en la batalla de Sub vs. MKS

- Replica en la batalla de Sub vs, MKS

- Se viene la primera batalla de cuartos de final: Sub vs. MKS

Cuartos de final: Sub vs. MKS, Stuart vs. Trueno, Tuqu vs. Wolf, Dozer vs. Roma

Terminaron las llaves de octavos de final.

- Roma pasa a la siguiente ronda

- Segunda replica entre Roma vs. NTC

- Replica en la batalla de Roma vs. NTC

- Se viene la llave femenina en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019: Roma vs. NTC (Temática: Desierto)

- Con muy poco, DOZER se queda con la serie ante el debutante MRN

- Dozer vs. MRN entran en escena. Temática ‘campo’

- WOLF pasa a la siguiente fase

- Es momento de PEQO vs. WOLF

- TUQU pasa de ronda

- Es turno de dos debutantes: Cold vs. Tuqu

- TRUENO accede a la siguiente ronda

- Viene Trueno vs. Nacho

- MECHA, ZAINA y KLAN eliminados en primera ronda

- STUART vence a ZAINA

- Se viene el segundo round entre STUART vs. ZAINA 4x4 libre

- Buen uso de la temática entre ambos MC

- Se viene STUART vs. ZAINA

- MKS se queda con la llave ante MECHA. Un comienzo descomunal del MC que salió en escena descalzo

- Segunda y última replica de la batalla entre MKS y MECHA

- Replica en la batalla de MKS vs. MECHA.

- Se viene otro batallón: MKS vs. MECHA

- Cayó un grande en primera. SUB derrotó a KLAN

- Tremendo ambiente que se vive en el Luna Park. En el primer round de la batalla entre Klan vs. Sub la temática fue ‘Jungla’

- Se viene la primera batalla de la noche en Argentina: Klan vs. Sub

- Por último, el gran Zaina, el competidor más joven en competir en Red Bull Batalla de los Gallos 2019

- Wolf presente

- Roma, de la capital Argentina Buenos Aires, 17 años, entra en escena

- TUQU debuta en una Final Nacional

- Del barrio de La Boca, Trueno

- SUB presente

- STUART, uno de los favoritos del público argentino

- Desde la ciudad de Mendoza PEQO

- NTC, de 21 años, debuta en una Final Nacional

- Nacho presente en el Luna Park

- MRN, desde San Juan Argentina, debuta en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019

- Desde el barrio MKS

- Mecha presente

- Klan en la casa

- El actual campeón Dozer sale en escena

- Desde la ciudad de Córdoba Cold

- Por último, el vigente campeón internacional WOS

- Desde México AZCINO, leyenda viviente

- DTOKE es el primer jurado en salir a la escena

- Empieza la presentación de los jurados

- DJ ZONE está en la casa del Luna Park

- Misio entra en escena para dar inicio a la Red Bull Batalla de los Gallos 2019

- Los emparejamientos de la primera fase están definidos

- Roma vs. NTC

- Stuart vs. Zaina, experiencia contra futuro

- MKS vs. Mecha

- Trueno vs. Nacho, dos grandes exponentes de la FMS Argentina se verán las caras en primera ronda

- Wolf vs. Peqo

- Cold vs Tuqu

- Segunda batalla confirmada y la primera del evento: Klan vs. Sub

- Primera batalla confirmado: Dozer vs. MRN

- Empiezan a formarse los emparejamientos

Red Bull Argentina 2019: Antesala a la final de la Batalla de los gallos

Datos a vísperas de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019 que se desarrollará en Luna Park, Buenos Aires, donde Dozer defenderá su corona frente a reconocidos MC a nivel mundial.

Para esta edición del magno evento, estarán presentes tres gallos con mayor experiencia en finales nacionales.

Klan: 5 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Dozer: 5 (2012, 2013, 2016, 2017, 2018)

Wolf: 4 (2013, 2014, 2015, 2016)

El último cupo a la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos España 2019 se define HOY en Argentina. Conoce el formato de la competencia en territorio ‘gaucho’.

Red Bull Batalla de los gallos Argentina 2019: Octavos y cuartos de final

Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019

Red Bull Batalla de los gallos Argentina 2019: Semifinales y final del certamen

Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019

Dozer, vigente campeón de la Batalla de los Gallos, tendrá la difícil tarea de defender su cinturón frente a quince gallos. Stuart, Sub, Klan, Roma, Zaina, NTC, Wolf, MRN, Mecha, Nacho, Cold, Peqo, Tuqu, MKS y Trueno quieren ganar este evento de freestyle y representar a su país en la Final Internacional de España.

Los encargados de evaluar el desempeño de cada uno de los gallos serán tres reconocidas figuras del movimiento. El mexicano Aczino es uno de los jueces que estará en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019. Junto a él, estarán los argentinos Wos, actual campeón internacional, y Dtoke, único bicampeón.

La misión de animar al público de la Red Bull Argentina será de Misionero, uno de los host más reconocidos del universo freestyle. El popular ‘Misio’ hará explotar al Luna Park por séptima vez consecutiva.

Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019

Red Bull Argentina 2019: Horario para ver la final de la Batalla de los gallos

País Hora México 15:00 horas Perú 15:00 horas Ecuador 15:00 horas Colombia 15:00 horas Estados Unidos 15:00 horas Venezuela 16:00 horas Bolivia 16:00 horas Paraguay 16:00 horas Argentina 17:00 horas Uruguay 17:00 horas Brasil 17:00 horas Chile 17:00 horas España 22:00 horas

Red Bull Argentina 2019: ¿Dónde ver la final de la Batalla de los gallos?

Ver Red Bull Argentina 2019 es completamente GRATIS. Solo tienes que ingresar a la web de Red Bull TV, donde transmitirán el evento a partir de las 15:00 horas de Perú.

Asimismo, podrás disfrutar del streaming de la Batalla de los Gallos Argentina 2019 a través del canal de YouTube de Red Bull, el cual cuenta con casi 4 millones de suscriptores.

La República también transmitirá la Red Bull Argentina 2019 EN VIVO a través de su fanpage en Facebook. El streaming iniciará a las 15:00 horas de México y 22:00 horas de España.

Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019 EN VIVO

Red Bull Argentina 2019: Participantes de la final de la Batalla de los gallos

Dozer (Buenos Aires, campeón 2018)

Vigente campeón nacional. En la edición 2018 logró su sueño respaldando sus convicciones en el escenario y ganándose al público con respuestas desde el sentimiento. Este año llega con menos ritmo de competencia pero con las mismas ganas de hacer historia. Su estilo es el mismo de siempre: el flow tiene su importancia pero no deja de lado las respuestas y es agresivo cuando lo pide el momento.

Stuart (Santa Fe, subcampeón 2018)

Su subcampeonato en la edición 2018 catapultó su carrera. Hoy es uno de los más temidos de la Nacional que se viene. Ingenioso y agresivo, su estilo parece definido por su forma de rapear: siempre sintiendo cada barra.

Sub (Mendoza, tercer puesto 2018)

Se quedó con el tercer puesto el año pasado y, a partir de ese momento, se ganó un lugar en la escena. En FMS logró tener un ritmo regular de competencia, por eso ahora su desafío está en revalidar lo hecho en 2018 sin contar con el factor sorpresa. Cualidades le sobran para buscar ese objetivo.

Klan (Buenos Aires)

Surgió de las plazas pero ya conoce muy bien los escenarios de Red Bull. Participó en las últimas cinco ediciones y fue finalista en 2017. Pasa el tiempo pero su fórmula de éxito no cambia: hardcore y barras crudas. Su respuestas al momento y su facilidad para generar punchlines virales, de esos que paran la batalla, son su fortaleza para el Luna Park.

Roma (Buenos Aires)

Su recorrido en muchas competencias la formó como una exponente del freestyle femenino. En Luna Park veremos a una MC firme en sus convicciones y dispuesta a ser una complicación para cualquiera: su manejo en los 4x4 es interesante y desde ahí puede llegar su oportunidad para demostrar el nivel que tiene.

Zaina (Buenos Aires)

Para muchos, uno de los grandes favoritos. Ya no es una sorpresa: desde su explosión, cautiva con su forma atrevida de encarar las batallas. Parece no tenerle miedo a ningún rival y eso genera un efecto rebote: incluso varios de sus rivales lo ponen como candidato. Sus punchlines directos, acompañados de un gran manejo de escenario, pueden ayudarlo a ganarse al público.

NTC (Buenos Aires)

La otra representante femenina resalta por su actitud para encarar las competencias. Sea cual sea el contexto de la batalla, nunca permitirá que le ganen desde la agresividad: responderá con más firmeza. La gran oportunidad del Luna Park es el aliciente perfecto para potenciar su carácter en el escenario.

Wolf (reemplaza a Replik)

Un perro viejo de las batallas. Parte de la escuela del Quinto Escalón, su estilo tiene mucho de las plazas y no cambia cuando sube al escenario. Estuvo en cuatro nacionales (2013 a 2016) y su vuelta llega luego de un gran año a nivel local: participó y ganó en muchísimas competencias. La baja de Replik le da un lugar que sabemos que aprovechará. Punzante en los 4x4 y focalizado en los punchlines, en Wolf tenemos a un participante peligroso: sabe lo que quiere y e irá enfocado a buscarlo.

MRN (San Juan)

Desde San Juan, llegará al Luna Park por presentar, según el Panel de Expertos que armó la lista, uno de los mejores videos clasificatorios. Se ganó un nombre en su región y ahora va por más a nivel nacional en una competencia donde contará con la sorpresa como punto a favor. Si sabe manejar los nervios del debut, puede ser peligroso.

Mecha (Córdoba)

Es una de las mejores apariciones del último tiempo. Desde Córdoba y con largo recorrido en competencias, resalta por su capacidad de respuesta. Tiene un estilo directo con punchlines muy fuertes y cuenta con un factor intangible clave: el respeto de los demás competidores, que no dudan en posicionarlo como firme aspirante al título.

Nacho (Buenos Aires)

Su actuación en las dos nacionales que participó marcaron un progreso positivo. El año pasado eliminó a Papo pero no pudo superar los cuartos de final. Fue un destacado de El Quinto Escalón y en el 2018 recorrió una gran cantidad de competencias. Se ganó su lugar en FMS y en esta edición llegará con más experiencia y sabiendo qué errores no debe cometer. En esa constante aspiración a seguir mejorando radica su fortaleza. Cuando el contexto lo ayuda, es capaz de cualquier cosa.

Cold (Córdoba)

El cordobés se apoya en el flow y tiene una interesante agresividad para expresarse. Cambia las velocidades y juega con la estructuras. Si logra plasmar esas variantes en el modo batalla, podrá lastimar y la confianza que pueda ganar marcará su destino en el Luna Park.

Peqo (Mendoza)

Aquella regional de Mendoza en 2017 le dio un nombre a nivel nacional y lo llevó al Luna Park, lugar que volvió a ganarse en 2018. Con dos ediciones en su haber, de Peqo se puede esperar a un MC preocupado por la forma pero también por el propósito. Tiene uno de los mejores potenciales a nivel flow en la lista de competidores: de sumarle agresividad, estamos ante un rival temible para cualquiera.

Tuqu (Buenos Aires)

Si bien será su primera vez en Batalla de los Gallos, es un MC con mucho recorrido. Habitual competidor en plazas y escenarios, su carrera en las batallas suma varios años. Representa el estilo callejero: pícaro y atrevido, de los que no se dejan pasar por encima.

MKS (Buenos Aires)

La principal fortaleza que presenta como competidor es su soltura. Se lo ve a gusto en las batallas y ese disfrute lo lleva a lograr grandes actuaciones. Esta será su tercera Final Nacional y claramente es un aspecto positivo: conociendo el juego, será mucho más fácil que pueda soltar la gran variedad de habilidades que tiene.

Trueno (Buenos Aires)

Luego de varios años en el circuito, esta será su tan ansiado debut en Batalla de los Gallos. Su estilo cambió con el correr de los años: pasó de apostar por el punchline a ser considerado uno de los MCs con mejor flow de la escena. Comenzó como un niño sin miedo a nada y ahora llega al Luna Park con mucha experiencia. Será cuestión de ver si puede cargar con el peso de su condición de favorito para determinar si está para ser campeón argentino.

Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019 EN VIVO

Jurado de la Red Bull Argentina 2019

En esta edición de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019, los argentinos Wos y Dtoke, junto al mexicano Aczino, serán los encargados de evaluar el desempeño de cada uno de los freestylers que se darán cita al evento.

Wos, vigente campeón mundial de Batalla de los Gallos, ya está clasificado a la Final Internacional de este año. Defenderá el título ante reconocidos freestylers de América Latina.

Dtoke, único bicampeón de Batalla de los Gallos Argentina, cuenta con amplia experiencia como jurado. Algunos lo catalogan como uno de los mejores jueces del freestyle y esta ocasión será perfecta para que lo demuestre.

En cuanto a Aczino, también tiene larga trayectoria como jurado de diversas nacionales de Batalla de los Gallos. El mexicano también estará en la Final Internacional y hará de todo para convertirse en el primer bicampeón mundial.