FMS Internacional 2019 EN VIVO: Sigue AQUÍ la Jornada 2 del evento

FMS Internacional 2019 Argentina Jornada 2 EN VIVO | STREAMING EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS ONLINE | La jornada 2 de la FMS Internacional se realizará este sábado 14 de setiembre en Argentina a partir de las 16:00 horas (Perú) por la señal de Facebook, YouTube y Urban Rooster.

La sección freestyle del diario La República realizará un minuto a minuto GRATIS de la FMS Internacional 2019 Jornada 2 Argentina gracias a Urban Rooster, Facebook y YouTube desde las 18:00 horas de Argentina. Aquí podrás ver las batallas: Chuty vs. Acertijo, Jony Beltrán vs. Cacha, Teorema vs. Zticma y Dtoke vs. Skone.

El Misionero y DJ Zone serán los encargados de hacer vibrar el Club Hípico Argentino el próximo sábado 14 de septiembre, en lo que será la segunda jornada de FMS Internacional 2019.

¿Cuándo es la Jornada 2 de la FMS Internacional 2019?

La Jornada 2 de la FMS Internacional 2019 se desarrollará este sábado 14 de setiembre en el Club Hípico Argentino (Av. Pres. Figueroa Alcorta 7285) de Buenos Aires, Argentina.

Este reciento ya recibió un evento de freestyle. Nos referimos a la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018, donde el argentino Wos se llevó el título tras vencer sin réplicas al mexicano Aczino.

FMS Internacional 2019 Jornada 2: Horario

Argentina: 18:00 horas.

Bolivia: 17:00 horas.

Chile: 18:00 horas.

Colombia: 16:00 horas.

Costa Rica: 15:00 horas.

Ecuador: 16:00 horas.

España: 23:00 horas.

México: 16:00 horas.

Paraguay: 17:00 horas.

Perú: 16:00 horas.

Uruguay: 18:00 horas.

Venezuela: 17:00 horas.

¿Quiénes participan en la FMS Internacional 2019 Jornada 2?

Chuty vs. Acertijo

Jony Beltrán vs. Cacha

Teorema vs. Zticma

Dtoke vs. Skone

¿Quiénes son los jurados de la FMS Internacional 2019 Jornada 2?

Cristofebril

Tata

Eude

Estrimo

Danger AK