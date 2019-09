Stick es el primer Mc confirmado para la FMS Perú 2020

El primero de diez. Luego de oficializarse que Perú tendrá su propia Freestyle Master Series (FMS) en el 2020, Urban Rooster ha confirmado que Stick es el primer Mc formará parte de esta primera temporada. El rapero nacional aseguró que esta es la “oportunidad que tanto esperaba”.

“Recién logro llegar a casa y muchas gracias por tantísimos mensajes de aliento de corazón. Todos los que me han conocido de cerca saben cuánto he sufrido para llegar hasta aquí, es la oportunidad que tanto esperaba y no pienso desaprovecharla, estoy más motivado que nunca”, escribió Stick en sus redes sociales.

Stick es muy conocido dentro de la escena local, pues acostumbra ganar en todos los colectivos en donde participa. Como se recuerda, en el 2013 viajó a Argentina para representar al Perú en la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional. Recientemente, se ha quedado con títulos nacionales de Supremacía Mc, BDM; entre otros.

Para muchos, Stick es el favorito para quedarse con título de la Nacional de Red Bull de este año. El experimentado rapero logró su clasificación automática tras quedar dentro de los cuatro primeros de la nacional del 2018 junto a Jaze, Strike y Ghost. El representante de Perú en España de este año se conocerá el próximo 28 de setiembre.

Formato FMS

Perú se convierte en el quinto país que contará con una liga FMS, además de España, Argentina, Chile y México. Este formato es considerado por ser uno de los más exigentes, ya que pone a prueba todas las destrezas de los mc’s. Dentro de la batalla cada rapero tiene que lidiar con el easy mode, hard mode, personajes contrapuestos, temáticas, minutos clásicos y a capela.

El éxito de esta liga ha motivado que Urban Rooster cree este año la primera edición de FMS Internacional. La primera fecha se desarrolló el pasado 7 de setiembre en Valencia, España. Los ganadores fueron Papo, Aczino, Rapder y Bnet. La fecha 2 se dará en argentina este sábado.