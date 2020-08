Empresaria impulsa desfiles virtuales

La empresaria Lourdes Perea conduce el espacio Moda y belleza que se transmite por Facebook y que también incluirá entrevistas, consejos de nutrición y rutinas de ejercicios. “Me he acomodado en casa, como si fuera un set de televisión. Antes de la cuarentena tenía un desfile programado, y no podía quedar mal. En casa estaban mis sobrinas y una modelo que había venido de viaje y le dije que podía quedarse. Así que empecé a comunicarme y trabajar en las redes sociales. Todas teníamos el optimismo y lo seguimos teniendo, vamos a seguir haciendo desfiles”.

En su programa se incluyen ropa de diseñadores peruanos y extranjeros, como los diseños de la colombiana Ana María Zuluaga. “Felizmente tenía diseños en casa y esto se fue dando. Me he comunicado con amigos del extranjero, por ejemplo Alan Wong, él en Miami es profesor de fitness y ahora estamos incluyendo tips. Ahora tengo cinco modelos fijas, chicas que tenían que pagar su universidad virtual y les he pagado una mensualidad porque ahora se tiene que decir: ‘aquí no pasa nada y hay que salir adelante’”.

Como parte del contexto de la crisis sanitaria, los desfiles son transmitidos por web, con el mínimo de personal y las mascarillas acompañan los diseños. “Cuando hablo en el programa tengo un espacio sola y las diseñadoras me mandan videos desde sus casas. En los desfiles queríamos dar el ejemplo, modelaba una por una y salían con mascarillas ¿no? Es que creo que esto, la Covid-19, no se va a ir de un momento a otro y por más que yo haga las pruebas a las chicas, hay que mantener los protocolos de bioseguridad, porque así vayas al supermercado te puedes contagiar. Por eso las entrevistas serán vía Skype”, sostiene Perea quien tuvo de invitada a Rosa Elvira Cartagena.

De otro lado, tras la confirmación de que varias tiendas del Gamarra podrían ser cerradas, la empresaria sostiene que los diseñadores pueden mostrar sus trabajos en ese espacio y también emprendedores de rubros relacionados. “Tengo sus diseños de ropa deportiva, hemos mostrado al público sus trabajos, pero también les damos ánimos a ellos. Ahora mismo se están peleando los políticos, pero el peruano siempre se ha caracterizado por ser ‘chamba’. Tenemos que tener la actitud de que vamos a salir adelante”.

Datos: Moda y belleza está en https://www.facebook.com/lourdessperea107