Trajes de baño, inspirados en La Sirenita

Diana Ibarra es la creadora de Dolce Placard, arquitecta de profesión, creadora de contenido en redes sociales y autora. Ella está posicionada como fiel seguidora y amante de Disney, en especial de La Sirenita, por lo que para muchos era la indicada para hacerse cargo del lanzamiento de de una colección cápsula de trajes y salidas de baño inspirado en una de las famosas princesas de Disney.

“¿En qué me inspiré? Es una chica moderna, que no tiene miedo de ir más allá, perseguir sus sueños e ir contra lo que es habitual. Jugar con estampados, cortes, bordados, aplicados y detalles que la hacen diferente. Ariel no tenía miedo de ser diferente y nunca nadaba al ritmo de los demás, siempre buscaba ir más allá. En eso nos inspiramos para esta colección”, confiesa la diseñadora sobre la colección ‘Under The Sea X Didi’.





La empresaria, además, nos da su impresión sobre las voces que piden no seguir como ejemplos a las princesas de Disney, porque “la mujer de hoy, no sueña con un principe azul, sino con estudiar una carrera y ser empoderada”. “Yo creo que todo depende de cómo lo mires. Las princesas, así como el rol de la mujer ha ido cambiando con los tiempos. Ariel justamente fue para mi la primera princesa que comenzó a romper ese molde y ser un símbolo de empoderamiento y fuerza. Algunos me dicen, fue alguien que cambió su voz por un chico. Para mi es todo lo contrario, ella soñaba con explorar un mundo mágico y misterioso mucho antes de que conociera al príncipe Eric. Su elección fue por amor a si misma y no dejar que los límites de su mundo impidieran que ella lograra alcanzar sus sueños, en mis ojos, dio a cambio su voz para hallar su voz, lo que me parece muy poético. Ariel empezó a cambiar el rol de la princesa Disney y siempre son roles femeninos fuertes o independientes. Jazmin no aceptando casarse por que tiene que hacerlo, pero escoger su propio camino y ser una lider. Tiana siendo una mujer soñadora y trabajadora, demostrando que la perseverancia y tenacidad te llevan a alcanzar tus sueños. Tantas mujeres fuertes como Bella, Mérida, Mulán, Anna En mi opción son excelentes modelos a seguir”.

La colección está disponible en Capittana, marca ya se encuentra en más de 11 países, en los cuales ha llegado a posicionarse tratando de llegar a estar al nivel de firmas a nivel mundial como en Estados Unidos y Europa.