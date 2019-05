Descubre cuáles son las bomber jacket ideales para lucir este otoño

Se fue el sol y es momento de comenzar a ponernos algo encima para abrigarnos, pero aun no necesitamos una prenda demasiado gruesa, para eso están las bomber jacket que son atemporales y perfectas para terminar de completar tus outfits.

Por eso, aquí te mostramos cuáles son las bomber jacket ideales que no deberían faltar en tu armario. Al menos deberíamos tener una con nosotros.

Verde Militar

Este color parece que seguirá estando a la moda, por lo que no tendrás pierde si decides por este. La puedes combinar con leggins, jeans, zapatillas o tacones, no habrá problema para llevarla. Si vas a llevar un make up te recomendamos que sea en tonos rojos o negros, estos combinan muy bien.

Rose Gold

Un tono pastel y romántico que puedes llevar a cualquier lugar que vayas y es uno de los tonos que también sigue estando de moda. Puedes llevarlo en tu tono más oscuro si no eres muy fan del rosado, pero de todas formas le darás un giro más femenino a tu look. Con un polo básico blanco y unos jeans tendrás un outfit sencillo y lindo.

Floreado

Lo que nunca pasará de moda son los estampados de flores. Para la época de frío te recomendamos los que tienen fondo negro o de algún color oscuro para estar de acuerdo a la estación. Si optas por una bomber jacket floreada recuerda que las demás piezas de tu outfit deben ser sobrias para que no compitan entre sí.

Ya lo sabes, para estos días de otoño, tener una bomber jacket en el closet es contar con una aliada para tus looks de días fríos.