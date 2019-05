Complementa tus oufits de animal print con estos 3 estilos de maquillaje

En la actualidad, existen tres tipos de estampados que están marcando tendencia tanto en el mundo de la moda como en el de la belleza: nos referimos al leopardo, cebra y la piel de pitón. Desde hace varios meses, estos prints están conquistando múltiples clósets a nivel internacional y protagonizando outfits increíbles. Pero al mismo tiempo, algunas personas se sienten un poco confundidas ya que no saben qué tipo de maquillaje usar con estos estilos. Afortunadamente, tres especialistas de las tiendas por departamento Paris hablaron con la revista Wapa.pe y mostraron tres alternativas de makeup que puedes usar con estos diferentes estampados.

1. Animal print leopardo:

El estampado de leopardo es un estilo clásico que nunca pasará de moda y que más bien, siempre encuentra la manera de reinventarse y volver a posicionarse en la lista de tendencias como uno de los prints más geniales de todos los tiempos. Por ejemplo, si estás usando un outfit con animal print de leopardo, la maquilladora en jefe de Maybelline Perú, Anelle Kaplivsky recomendó para nuestras seguidoras utilizar un maquillaje al estilo smokey eyes con sombras marrones y un delineado difuminado para dirigir la atención a la mirada. Ya que el maquillaje de los ojos es intenso, deja los labios con un aspecto más sutil usando un color rosado. En cuanto al resto del rostro, la base se aplicó de manera uniforme y para darle un efecto más 'bronzy', se añadió bronceador para darle calidez al look y destacar la estructura ósea.

2. Animal print de cebra:

Un estampado que ha cobrado protagonismo esta temporada es el de cebra y últimamente lo vemos en todas partes: camisas, pantalones, zapatos, accesorios, ¡tú nómbralo! Por ello, Sebastián, el maquillador y especialista de Max Factor nos dio una gran idea de cómo complementar este print con nuestro maquillaje. El foco de este look está en los ojos, los cuales presentan un delineado sumamente dramático. Esto puede conseguirse usando cualquier fórmula de delineador, y para intensificar la mirada aún mas, el especialista usó una máscara de pestañas para darles un efecto voluminoso, como si fueran postizas. Por otro lado, la piel se encuentra completamente pareja e iluminada (usando highlighter), mientras que los labios quedaron en tercer plano gracias a u labial en tono nude.

3. Animal print de pitón:

Sin embargo, si hablamos de un estampado que ha estallado con popularidad en estos últimos meses, es la piel de pitón (artificial, claro). Hemos apreciado este print en todas partes a nivel mundial y por lo visto, no parece desaparecer pronto. Por ello, si quieres un makeup que combine a la perfección con este look, la especialista de París y Revlon, Katty Ordoñez recomienda lo siguiente: "para este tipo de estampados, lo ideal es utilizar un maquille muy natural y sutil.Todo este look se centra en las cejas, que son el marco del rostro, y en los labios que pueden tener tonos marrones, vinos o rojos." La mejor parte es que puedes usar este maquillaje para el día a día o para diferentes eventos.

Aquí tienes el vídeo completo para que veas el proceso completo donde los maquilladores crean looks para combinar con los diferentes estampados: