¿Quieres tener el cabello de Daenerys Targaryen? Sigue estos consejos.

La serie de HBO, "Games of Thrones" nos ha atrapado no solo por la trama, sino también por los fantásticos looks de los personajes. En especial el de nuestra favorita, Daenerys Targaryen, la señora de los siete reinos, quién durante las ocho temporadas nos ha sorprendido no solo por su característico rubio platino sino también por la variedad de peinados y trenzas que luce.

Kim Kardashian, Lady Gaga, Cara Delevingne y Jennifer Laurence son algunas de las celebridades que no se han resistido a lucir este color de temporada. Sin embargo, llevar el platinado es todo un desafío, ya que al ser un color que cambia nuestro look radicalmente, se necesita de muchos químicos para conseguirlo.

Para poder lucir de la forma más cuidadosa una espectacular cabellera platinada, la especialista en belleza de SOAL Extensiones, Sonia Alvarado, nos brinda 5 útiles consejos:

1. Realízate baños de color:

El rubio platinado es un tono que se puede ir rápidamente luego del proceso de tinturación, lo recomendable hacerse un lavado de color cada tres o seis semanas para reavivar la tonalidad original.

2. Reacondicionamiento profundo:

“Al aclarar el cabello para lograr el color platinado que deseamos, el pelo se puede debilitar y maltratar, es por eso que debes acondicionarlo más que nunca, tanto en casa como con tratamientos en salón”, recomienda la experta.

3. Utiliza los productos adecuados:

El mantenimiento del cabello rubio platinado no es tarea imposible si utilizas un régimen de productos que nos ayuden a mantener el tono capilar, y evitar que pierda su reflejo original.

Por ejemplo, puedes optar por champú matizadores y acondicionadores con pigmento azul o violeta para neutralizar los tonos naranjas o amarillos y mascarillas para fortalecer las hebras capilares.

4. Evita el uso constante de secador y plancha :

El cabello rubio platino necesita constante hidratación y el uso recurrente de calor en el cabello podría hacer que se opaque.

Si el uso del secador o plancha es parte de tu rutina diaria, lo mejor es utilizar protectores de calor para mantener la salud y la vitalidad de tu pelo, de lo contrario es recomendable que se seque o planche a temperatura media o naturalmente.

5. Optar por extensiones de cabello:

Si a pesar de estos consejos no te animas por teñirte el cabello, también puedes optar por extensiones de pelo rubio platinado, que además de evitar que decolores tu cabello, podrás colocártelas de forma permanente o temporal y darle un mantenimiento adecuado una vez al mes.

“Pese a los mitos que hay sobre las extensiones de cabello, si son puestas con la técnica adecuada como la microring, no tendrás ningún tipo de problema, ya que no usa adhesivos o pegamentos por lo que no hay riesgo de causar alergias o daños en el pelo o en el cuero cabelludo”, indica la especialista.

Además, agrega que estas pueden ser retiradas de forma muy fácil, sin necesidad de removerlas con pegamentos o disolventes y, si lo que buscas es algo solo para una ocasión, puedes optar por las extensiones de gancho que resaltarán tu look platinado para cualquier evento especial.

Si tu cabello es algo corto y aún así quieres lograr un look completo como nuestra querida Khaleesi, también puedes aprovechar el uso de las extensiones para aumentar el volumen de tu pelo y poder realizarte diversos peinados, en especial las trenzas estilo sirena que son las favoritas de este personaje.

Siguiendo todos estas recomendaciones sin duda lograrás un look cuidado y espectacular de "Game of Thrones".