5 tips de belleza para tener el cabello sano y brilloso.

Todas queremos un cabello fuerte y brillante como el de los comerciales, pero lo cierto es que conseguir este efecto puede llegar a ser un poco difícil. Afortunadamente, existen algunos tips de belleza que puedes seguir para cuidar tu cabello y hacer que esté fuerte, sedoso y luminoso. A tomar apuntes.

1. Alimentación saludable:

Una de las claves principales para tener una melena radiante es una alimentación sana y balanceada. Una dieta rica en fritas, verduras, y grasas saludables te darán una melena más brillante y fuerte.

2. Más mascarillas:

Los expertos en cuidado del cabello recomiendan usar por lo menos una mascarilla cada dos semanas para reparar y nutrir nuestras melenas. Y no es necesario que gastes fortunas en mascarillas profesionales, puedes elaborar una en casa con ingredientes naturales y conseguir resultados igual de buenos.

3. Productos de belleza:

Productos como el aceite de argán, almendras o de otros alimentos con grasas saludables son perfectos para tu melena. Antes de comprar cualquier cosmético, asegúrate de leer la etiqueta de composición para saber qué ingredientes estás utilizando y prever que perjudiques tu melena. Aléjate del sulfato. alcohol y químicos agresivos.

4. Menos herramientas de calor:

Las herramientas que usas para estilizar tu cabello juegan un gran papel en su estado físico e interno. Por eso, es importante que no abuses de los artefactos de calor y sólo los uses cuando sea muy necesario, y claro, uses protector para estas altas temperaturas.

5. Agua fría:

Cuando el sol y el agua caliente entran en contacto con el cabello, esto incrementa al apertura de cutículas, lo que genera más puntas abiertas, opacidad capilar y en casos, excesos de oleosidad. Por ello, los expertos en cuidado del cabello siempre recomendarán lavar nuestras melenas con agua tibia a fría, para darles ese toque de brillo y fortaleza.

Ya lo sabes, si quieres lucir una melena brillante y sobre todo fuerte, no olvides seguir estos tips de belleza. Recuerda que también los puedes complementar al usar un peine de dientes gruesos, tomando vitaminas y prestándole mucha atención.