Taylor Swift sorprende con su nuevo look 'rose gold'

Taylor Swift se ha caracterizado por mantener una cabellera rubia por mucho tiempo, es más, estábamos acostumbradas a verla de esta manera y no creíamos que en algún momento se atrevería a cambiarla. Sin embargo, en los últimos días, un detalle en unas fotografías de la cantante ha llamado la atención de muchos. Y es que la artista luce su melena con un tono rosa que le queda muy bien.

Aunque Taylor no nos tiene muy acostumbrados a cambios radicales en sus looks, pues lo máximo que la hemos visto variar ha sido en cortar el largo de su cabello o probar haciéndose flequillo, pero esta vez ha sorprendido a más de uno con su nuevo estilo.

A pesar de que, en cuanto a vestuario, ha dejado un poco de lado su estilo country, estamos seguros de que algo que jamás perderá es el aire romántico que caracteriza sus outfits. Eso sí, su cabello es una apuesta novedosa que no deja de sorprendernos.

Son varias las fotografías donde se ve el nuevo tono rosa en el cabello de Taylor Swift. Para ser exactos, tiene un degradado de color en el pelo, el mismo que va desde sus raíces hasta la altura del cuello en su color rubio ya conocido, mientras que las puntas muestran ya una tonalidad rosa que ha encantado a todos sus fans.

Pero este cambio no es reciente. Y es que Taylor debutó este color a inicios de este año, en los premios iHeart Radio Music Awards, por lo que suponemos que el look fue de su agrado por eso decidió volver a llevar el mismo color y no podemos negar lo bien que lo luce.