Kim Kardashian la reina del ‘total look’ ¡Conoce por qué!

De la calle a la alfombra roja, Kim Kardashian nos ha dejamos grandes momentos monocromáticas de pies a cabeza.

La ‘celeb’ nos sorprendió con una sesión de fotos para la revista Vogue USA y no cabe duda que mostrado su pasión por la moda. Una de sus características más pronunciadas es que le encanta vestir de arriba debajo de un solo color o en su defecto, con un mismo estampado.

Su versión del ‘total look’ tiene un abanico de posibilidades desde colores y motivos hasta tonos neutros en infinitas maneras del beige al verde ácido o el leopardo más llamativo. Pero no vayas a creer que Kim Kardashian peca de monótona, porque no la vemos combinando la paleta en sus looks, sino que eso las suple al usar interesantes figuras y superposiciones. Además, no olvidemos ese gusto que tiene la escoger los accesorios.

Si bien otras famosas, como Victoria Beckham también ha experimentado con esta tendencia monocromática, es Kim Kardashian West la que líder y lo demuestra cada vez que puede. Ya sea en la calle, que suele optar por un look más athleisure sofisticado donde combina prendas en tonos tenues que son creadas por su esposo Kanye West. En eventos más elegantes, como alfombras rojas y otros, se lleva la tendencia monocolor al terreno nocturno.

Así que la siguiente ves que estés indecisa en qué ponerte, pues agarra varias prendas del mismo color o estampado a lo Kim, verás que tendrás un resultado distinto y llamativo.