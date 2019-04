¿Sudas mucho y no sabes qué hacer? Consejos para controlar tu sudor.

Son muchas las personas que padecen del exceso de sudor en diversas partes del cuerpo, ya sea en la cara, los pies o las axilas, sin embargo, cuando este se hace evidente por el olor que genera o las manchas que nos deja en nuestra ropa nos hace querer salir corriendo de donde estemos.

Por eso, aquí te mostramos algunos métodos que podrías tener en cuenta si eres de las personas que sufren del exceso de sudor.

#1 Usa gel antibacterial

Esto te puede servir para los momentos en los que no puedes volver a casa a bañarte o lavarte. Sólo debes frotar en tus axilas un poco de gel antibacterial, esto hará que se reduzca el olor del sudor pues el gel matará las bacterias.

#2 Agua oxigenada

Este producto también se encarga de eliminar las bacterias que produce nuestro sudor. Para debes combinar una cucharadita de agua oxigenada con medio vaso de agua, esta mezcla puedes aplicarla en tus axilas cuando lo desees.

#3 Bicarbonato, sal y azúcar

Otra solución casera para combatir el mal olor de la sudoración está en la mezcla de bicarbonato, sal y azúcar. Para este compuesto debes agregar en un litro de agua dos cucharas de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal y una cucharada de azúcar y mézclalo. Para su efecto solo debes aplicarla sobre tus axilas y dejarla actuar por unos minutos.

#4 Piedra de alumbre

Este es mineral completamente natural por lo que no dejará olores, ni manchas en la ropa. Tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que ayudan a tonificar la piel, además de sus propiedades antitranspirantes por lo que la recomendamos aquí y al no tener productos químicos, no deja rastro bajo las axilas.

#5 Cloruro de aluminio

Uno de los consejos más recurrentes para combatir el sudor son los desodorantes o antitranspirantes que contienen cloruro de aluminio. De acuerdo a la cantidad de sudor que tu cuerpo produzca, dependerá cuanta dosis de este compuesto necesites, por lo que se debe tener cuidado ya que en grandes cantidades innecesarias puede resultar tóxico.

Si eres de las que sufre de sudoración excesiva y ya no sabes que hacer, te recomendamos probar alguno de estos consejos para poder reducir, sin embargo, recuerda que si el problema persiste es mejor consultar con un especialista.