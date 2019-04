10 tips que aprendimos de "El diablo viste a la moda" y que amarás

Han pasado 13 años desde el estreno de “El diablo viste a la moda” y si bien esta película tiene varios mensajes de empoderamiento e independencia femenina, no deja de lado la moda y nos da un vistazo de lo que es la industria.

Y vimos como la protagonista paso de ser una chica sencilla a explotar ese imponente estilo que no sabía que tenía. “El diablo viste a la moda”se convirtió en una película de culto que muchas han tomado de inspiración para armar sus outfits, ya que muchas de las tendencias que salen han sido exitosas en las pasarelas.

Así que, te dejamos algunas valiosas lecciones de moda que puedes usar para tu propio uso y agregándole tu toque personal.

1. Los sacos son excelente aliados

Gracias a Miranda Priestly aprendimos que en nuestro clóset no puede faltar un buen saco que enaltezca nuestro look, ya sean estampados, de piel sintética, de colores fuertes o clásico. Solo no lo tires sobre el escritorio de tu secretaria o compañera del trabajo.

2. Los accesorios son ideales complementos

Para la directora de la revista Runway es un sacrilegio salir sin accesorios como: pendientes, bolsos, gafas de sol, pañuelos, entre otros. Estos artículos ayudan a darle vida a nuestros outfits y pueden transformar un look casual en uno de noche.

3. Si vas a usar tacones, debes caminar con cuidado

Si bien pasar de zapatillas a tacones es algo difícil, los zapatos tacón y las plataformas ayudan a estilizar la figura, son accesorios que nos hacen sentir más femeninas y atractivas. Aunque claro, debemos tener cuidado al usarlos.

4. Es solo una cuestión de actitud

La actitud es el atuendo más atractivo que puedes llevar, ya que te mostrarás cómoda y relajada, y así podrás transmitir lo mismo a los que te rodean. El punto en este tip es que uses ropas que sean de tu agrado.

5. Las prendas de calidad mejoran los looks

No necesariamente tienes que comprar prendas de diseñador, basta con que sean de buena calidad. Es decir, que los materiales mantengan la ropa en buenas condiciones por mucho tiempo.

6. La moda tiene que ver con TODO

Puede que no te consideres una gran fashionista o eres de seguir las tendencias, pero cada día debes elegir algo que ponerte. Esta decisión es inevitable y lo mejor es puedes escoger las prendas que más te favorezcan, que te hagan sentir bonita.

7. No dejes que nadie influya en tu estilo

Siempre es bueno escuchar las recomendaciones, no obstante, la clave es usar esos consejos y adaptarlos a tu propio estilo, de esa manera no perderás tu esencia. Pero si de verdad estás feliz con tu look, no dejes que nadie lo cambie.

8. Inspírate en los grandes nombres

No solo los diseñadores pueden dar consejos sobre moda, también puedes inspirarte en influencers o celebridades, además de informarte sobre tendencias o buscarte un referente a la que puedas seguir, verás que te ayudarán a mejorar tu look.

El tener conocimiento sobre moda te hará escoger lo mejor para ti y podrás encontrar el estilo que te identifique.

9. Nunca dejes de ser tú

Si bien la protagonista empezó a vestir de forma más sofisticada gracias a la influencia que absorbía dentro de la revista, luego podemos ver qué desarrolló su propio estilo y gusto por la moda. Así que, si eres como Andy Sachs que no le preocupa cómo vestir, recuerda que todos tenemos un sello personal y que nos distingue.

10. ¡Trata de ser tu mejor versión!

No se trata que te transformes radicalmente o dejar de ponerte lo que te gusta. La moda tiene un abanico de posibilidades para transformar nuestros looks, así que puedes probar infinidad estilos y encontrar los outfits que más te favorezcan.

Recuerda wapa, la moda está para sacar nuestra mejor versión.