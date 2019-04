Paso a paso para recrear la rutina de maquillaje natural de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian siempre luce un maquillaje espectacular que se diferencia al de muchas celebridades (e incluso al de la mayoría de sus hermanas), este se enfoca en la belleza natural. La mayor de las Kardashian’s siempre nos deslumbra con looks increíbles que quisiéramos recrear y afortunadamente, ahora podemos ya que Kourt ha revelado el paso a paso para hacerlo. Sigue sus tips de maquillaje para lucir fabulosa y radiante.

1. Base:

“Algo que aprendí cuando me estaban revisando la piel es que todos usaban diferentes bases conmigo, pero luego les dije que sólo usen Oxygenetix Oxygenating Foundation, ya que es buena para tu piel". La mayor de las Kardashians mezcla dos colores: almendra y miel y los aplica con sus manos ya que su calidez ayudará a derretir mejor el producto.

2. Corrector:

Si bien Kourtney Kardashian confesó que prioriza los productos de belleza de origen natural, no puede dejar de usar este concealer. “He usado este corrector desde siempre, es el Makeup Forever Lift Concealer, y me da miedo revisar la lista de componentes porque en realidad amo este cosmético". Para este paso, Kourt sigue usando sus dedos y luego difumina el producto usando una esponja pequeña.

3. Bronzer:

La Kardashian selló su rostro con un poco de bronzer. “Me gusta polvorear esto por todo mi rostro, además, no uso rubor, así que me gusta darle ese protagonismo al bronceador.” Luego, utilizó una brocha más pequeña para contornear su nariz y las cuencas de los ojos con más precisión.

4. Contorneo:

“Uso esta barra de contouring de la marca de Kim, KKW Beauty para contornear mi rostro. Pero, en lugar de trazar líneas como todo el mundo, me gusta derretirlo en mi mano y luego usar una brocha para aplicarlo, así me da un look más natural. Pero esto es de vez en cuando por si quieres algo extra”.

5. Corrector:

Después, coloca corrector en zonas específicas para cubrir algunas marcas o puntos negros.

6. Polvos translúcidos:

“Luego me gusta aplicar un poco de polvo, -el que estoy usando es de Laura Mercier- y colocarlo en las zonas donde no quiero estar muy brillosa”, reveló Kourtney.

7. Pestañas:

“Siempre rizo mis pestañas antes de ponerme máscara. Y este producto no está siendo aplicado a tu piel directamente, así que no me siento tan culpable. Esta es la GRANDIÔSE - Wide-Angle Fan Effect Mascara".

8. Labios:

“Me gusta sobre delinear mis labios y que los bordes sean más oscuros que el labial que estoy usando. Este es ‘Dolce K’ de Kylie Cosmetics y personalmente, amo sus delineadores para labios, pienso que son su mejor producto. El labial que uso es ‘Magic Hour’ de RMS Beauty". Kourtlo aplica en toques y luego lo difumina usando la yema de sus dedos.

9. Cejas:

“No hago nada muy extremo como cambiar la forma de mis cejas, sólo las lleno de la manera más natural posible”.

10. Iluminador:

“A veces pongo una cantidad muy pequeña a los costados pero no soy una fan de look alocado de contour e iluminador exagerado”, dijo aplicando su highlighter en crema y finalizando su rutina de maquillaje.