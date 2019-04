Conoce los colores que se volverán tendencia en este otoño...

A pesar de que el sol se rehúsa a irse, el otoño está más que presente y viene lleno de tendencias fabulosas, sobre todo en los colores para usar. Según los expertos de la moda estos son las tonalidades que reinarán en esta temporada de cambio de estación.

¿Preparada para armar tus outfits con estos colores? Te comentamos que no extrañarás mucho el verano, ya que estas tonalidades son vibrantes y llamativos.

A continuación de contamos cuáles son:

Millennial Pink: desde el palo rosa hasta el intenso fucsia, este color llega con fuerza esta temporada y robarás muchas miradas a donde quiera que vayas.

Naranja: este tono encendido también se ha colado en la paleta de colores de este otoño. El naranja será un básico que le dará luz a cualquier outfit donde lo uses.

Café: para este año los tonos tierra han cobrado protagonismo en las pasarelas de la moda, desde el color toffe hasta el café más fuerte. Estas tonalidades se apropiarán de los sacos, enterizos y conjuntos.

Verde: este es otro color que se abierto paso para esta temporada. Se recomienda combinarlo con prendas de la misma tonalidad. ¿Te arriesgas a probar?

Total white: los total looks se pueden usar en cualquier estación, pero es el blanco quien se lleva el protagonismo de esta tendencia. No obstante, el este color no solo se verá en ropa, sino también en zapatos, demostrando que no solo es para el clima cálido.

Amarillo: el último, pero no el menos importante. No solo será este color sino su variación más trendy: mostaza que viene pisando con fuerza desde el año pasado. Esta tonalidad les dará calidez y modernidad a tus looks.

Si bien estos colores son bonitos, recuerda que también puedes combinar con otros que quizá son tus favoritos. Como sabes en la moda no hay reglas solo creatividad.