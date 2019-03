Ideas fabulosas para lucir chalecos en esta temporada

El chaleco es una prenda que se suele usar en toda temporada, es bastante cómoda debido a que no tiene mangas, no obstante, cubre la espalda y el pecho. De esta manera protege las partes más sensibles del frío, además que nos da libertad de movimiento.

Así como otras prendas, el chaleco también tiene sus variaciones y una de ellas se volvió la favorita de la temporada pasada: chaleco gabardina, un estilo que cada día vemos más en los looks de las mujeres.

Además, por si fuera poco, esta pieza estiliza de manera particular la figura femenina.

Aquí te dejamos algunas ideas para incluir el chaleco entre tus outfits.

Usa chaleco blanco en un día casual

Si piensas que tu outfit no está completo, a pesar de que le has aumentado diversos accesorios y no quieres vestir una casaca o saco, entonces deberías proba con un chaleco blanco. Este consejo es ideal cuando usas una blusa de algodón, unos jeans o shorts, ya que esta prenda será el foco de atención. Inclusive se verá mucho mejor si lo combinas con un look monocromático.

Chalecos de tela de gabardina

Este tipo de chaleco es perfecto cuando tu outfit es formal, ya que aportará un aire de sofisticación y elegancia a tu atuendo escogido. Por lo tanto, trata de elegir colores café, gris y negro. Esta prenda suele tener diversas aplicaciones, como cinturones, botones y bolsillos laterales.

Con jeans

Si bien los chalecos son un gran complemento para un vestido, también hacen un excelente match con los jeans ajustados o mom jeans. De esta manera, te sentirás cómoda a lo largo del día, te protegerás del frío y te verás con estilo.

Chalecos de pelo sintético

Con este chaleco tendrás un look súper chic. Además, con esta prenda no necesitarás buscar algún accesorio llamativo, ya que solo el chaleco es muy vistoso. Un punto importante es asegurarte que el pelo sea sintético.

Chalecos de jean

Este es el más usado entre las mujeres. Estilo fresco e informal lo hacen ideal para combinarlo con diversas prendas como: vestidos, pantalones y shorts. No obstante, recuerda que el jean no guarda el calor, por eso es recomendable que vistas una prenda de algodón o lana debajo del chaleco.

Ahora que el clima ya está enfriando es mejor que vayas viendo qué tipo de prendas puedes usar para armar tus outfits de otoño.