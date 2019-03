La manera correcta de retirarte el esmalte en gel en casa

La manicure en gel es una de los mayores inventos en el mundo de la belleza. Son resistentes a los quehaceres diarios y tienen una longevidad con la que el esmalte de uñas regular no puede competir. Pero, porque lamentablemente tenía que haber uno, hay algo que no me gusta de esta técnica: su eliminación.

Los geles no salen con un simple algodón con acetona. Tienes que remojar, esperar y muchos pasos más que no tengo tiempo de hacer. Además, la mayoría de los salones te cobran un extra por eliminarla por ti, y dada mi experiencia, no es barato.

Dicho esto, prefiero hacer este paso en mi casa y por mi cuenta. Al menos, el tiempo se me pasa más rápido viendo mi serie de Netflix favorita. A continuación, el paso a paso que debes seguir para retirar el esmalte de gel de manera exitosa:

Paso 1: Lima

Debido a que hay al menos cuatro capas de esmalte en la uña. Toma una lima para pulir la capa superior.

Paso 2: Acetona

Escoge cualquier acetona de uñas y úsalo para remojar una bola de algodón. Coloca el algodón en tus uñas y envuelvelo en papel de aluminio (solo recorta pequeños cuadrados del papel de aluminio de tu cocina).

También puedes envolver una toalla caliente para acelerar el proceso.

Paso 3: Espera

Los profesionales recomiendan esperar entre 10 y 15 minutos. Esta es el tiempo clave para que el gel se levante y no te demores al retíralo.

Consejo personal: mira un capítulo de Friends y veras como el tiempo pasa volando.

Paso 4: Últimos detalles

Después de retirar el esmalte, a veces hay ‘manchas’ que se adhieren un poco más. Para ellas usa suavemente un empujador de cutículas para eliminar el resto del color.

Sigue el proceso con una pasada más de acetona, aceite para cutículas y el ‘buffer’. ¡Lista! Ya estas para comenzar una nueva manicure.