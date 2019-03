El truco que no habías escuchado antes para que el olor de tu perfume dure más

Hemos escuchado innumerables veces que aplicar perfume en las muñecas, en el cuello y detrás de las rodillas, prolonga la duración del olor. Para existe otra zona de nuestro cuerpo en la que deberíamos vaporizar nuestro perfume para que huela más y permanezca todo el día.

Lo dicen las francesas: aplicar perfume en el cabello es el mejor aliado para que el olor permanezca por más tiempo.

Pero no en cualquier parte de la cabeza, según el libro Fatale de Edit Kunz, las francesas lo vaporizan en el nacimiento del cabello.

Y tranquila, el alcohol que contienen estos perfumes no reseca el cabello. Al menos para la experta en perfumes personalizados Chrsitine Luby, quien además de confirmar que el pelo es una de las zonas de nuestro cuerpo que mejor conserva el olor de una fragancia, confirmó para el portal Into the Gloss que no hay problema con el alcohol.

“Algunas personas están en contra de aplicar el perfume en el pelo, pero nosotros tendemos a decir que no es así. En realidad, estás aplicando una cantidad pequeña de alcohol que apenas puede hacer daño al cabello".

Asi que ya sabes, empieza a aplicar tu perfume en el cabello para oler delicioso todo el día.