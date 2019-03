El secreto de las francesas para tener un cabello espectacular

Nos encanta el estilo de las francesas. Tienen esa habilidad para lucir fabulosas y relajadas a la misma vez, como si tuvieran una apretada agenda y poco tiempo para arreglarse.

Eso sí, esto no significa que las francesas no invierten tiempo en maquillarse y peinarse, sino que logran que no se note. Por eso, son las expertas en el maquillaje natural y en hacerse un moño despeinado y convertirlo en un peinado en tendencia.

Por ello, hoy te contamos la manera muy particular que tienen las parisinas de lavarse el cabello, y otros hábitos que deberíamos incorporar a nuestra ritual de belleza. Porque tal como dijo el peluquero francés Christopher Robin al portal Byrdie, “tener un cabello sano es el secreto de las francesas para invertir menos tiempo en peinar su melena".

Aceite prelavado

Uno de los pilares fundamentales del cuidado capilar de las francesas comienza antes del lavado, aplicando una vez por semana un aceite en el cuero cabelludo antes de meterte a la ducha. Masajea con movimientos giratorios desde la nuca hasta la parte superior del cráneo Y déjalo actuar por 5 o 10 minutos. Luego, lava con normalidad.

Alternar champús

La experta en cabello, Christelle explico para Vogue que las francesas entienden muy bien la importancia de elegir un champú que se adecue a tus necesidades.

Una vez por semana escogen un champú tratante (para tratar le exceso de grasa, falta de hidratación, etc) y el resto de lavados con uno de belleza de uso frecuente (los que conseguimos en supermercados y trabajan el brillo o color).

Vinagre

Luego que lavan su cabello con champú y acondicionador, la mayoría de francesas terminan aplicando un baño de vinagre y agua casi helada para aportar una dosis extra de brillo a tu melena. Aunque existen productos específicos para esto, muchas de ellas usan el vinagre de sidra tradicional.

En el libro La parisina, se lee la siguiente receta: “Tres cucharadas soperas de vinagre diluidas en un cueco de agua y repartidas por el pelo mojado después del champú.”

La manera correcta de secar el cabello

A pesar que las estilistas usan el clásico cepillo redondo sección por sección, ellas mantienen el secado a una distancia prudencial y el aire del secador es templado.