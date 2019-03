5 looks de maquillaje que puedes usar con un traje de sastre

Desde que se descubrió que los trajes de sastre pueden ser usados tanto por hombres como mujeres, se han ideado múltiples formas de incorporarlo en outfits espectaculares que no solo acentúan la silueta femenina, pero que crea un contraste perfecto entre la masculinidad y la feminidad.

Sin importar, el color o patrón, los trajes nos hacen sentir poderosas y súper chic, pero se llevan con un complemento: el maquillaje. Por eso, aquí te mostramos cinco opciones de makeup que van ideal con ellos para verte espectacular.

1. Smokey eyes:

El smokey eye es un arma infalible en la categoría de seducción que le dará ese toque final de sofisticación y sensualidad a tu look. Muchas celebridades han llevado este estilo, pero sin duda la maestra en Victoria Beckham, quien combina sus outfits prolijos con este tipo de maquillaje cargado en los ojos y deja el resto más natural y sutil. Así no hay competencia con otras partes de su makeup. Eso sí, un poco de contour no hace daño.

2. Labios rojos:

No hay nada mejor que combinar tu traje de sastre con un labial rojo; es el contraste perfecto entre un toque masculino y un gesto femenino. Este es un dúo espectacular en hacerte lucir fantástica, tan solo mira a Keira Knightley.

3. No makeup makeup:

Si tu traje de sastre es bastante imponente o muy llamativo no hace falta aumentarle más distracciones visuales. Por ello, se recomienda usar un maquillaje natural al estilo ‘no makeup makeup’. Luce una piel fresca y radiante, mirada descansada y abierta, labios hidratados y todo lo demás en tonos naturales. Resalta tu belleza interior.

4. Delineado 'cat eye':

Es una opción similar al smokey eye: ojos recargados y el resto del maquillaje sutil te darán un resultado espectacular. Traza el estilo de cat eye que más te guste y deja que mirada impactante (no olvides el rímel y si gustas, pestañas postizas) sea la protagonista de tu look.

5. Iluminador y rubor:

Una vez más, la clave es encontrar un balance entre lo masculino y lo femenino para sacar lo mejor de los dos mundos. Este maquillaje es una gran opción para resaltar tus facciones y dart un aspecto radiante, elegante y sensual sin mucho esfuerzo.

Ya lo sabes wapa, escoge tu estilo de maquillaje favorito y complementa tu outfit y lucir espectacular.