Presume tus curvas con estos 5 estilos de vestidos

No escondas tus curvas, es hora de mostrarlas. Los vestidos son las prendas favoritas para el verano, por su versatilidad y comodidad. Existen diversos modelos y diseños para todo tipo de mujeres, así que, no hay excusa para no usarlos.

Por eso, hemos querido que sepas cuáles son los modelos que te pueden favorecer, según la página Mujer hoy:

Midi

Así como la falda midi, un vestido con este estilo te favorecerá la silueta y si es negro y, ajustado mejor aún. Además, es una prenda que nos queda bien a cualquier edad.

Animal print

Normalmente, las prendas animal print son blusas o pantalones, pero ahora los vestidos con este estampado están IN. Así que, dales la oportunidad para este verano que aún no acaba.

El color de la temporada

El naranja está de moda, son muchas las artistas e influencers que lo están usando. Usarlo en un vestido corto y ceñido te dará un aire fresco y juvenil.

De manga larga

De manga larga Los vestidos de este estilo son recomendables en negro, además te solucionan la vida cuando piensas que no tienes nada para ponerte.

Vestidos jean

El jean es un material súper versátil, así que no dudes en comprarte un vestido de este material, ya que el tejido ayuda a estilizar nuestra figura.

Quizá no eres mucho de usar vestidos porque no te sientes cómoda, pero tal vez, no has hallado el modelo o diseño ideal para ti. Prueba con estos.