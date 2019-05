¡Lo último! Kim Kardashian lanzará una línea de maquillaje sólo para novias

Kim Kardashian West hizo un llamado a todas las novias del mundo y deliberó una noticia que hará a más de una contenta: está planeado una colección de maquillaje nupcial para su línea KKW Beauty. Pero, ¿de dónde nació la idea?

La estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ reveló que lanzará una línea de cosméticos inspirada en el look que lució cuando se casó con su esposo, el rapero Kanye West, así lo confirmó BAZAAR.com. La empresaria se unió a su maquillador de toda la vida Mario Dedivanovic, (makeup by mario) en el escenario de su Masterclass en Los Ángeles durante el fin de semana para dar a conocer la gran noticia.

Fue en ese evento donde un fanático del público le preguntó a Kim Kardashian West sobre su estilo de maquillaje de boda favorito. Naturalmente, ella dio que su look personal de makeup favorito era el que usó en su boda con West en 2014. A eso, su maquillador añadió que las personas siempre le preguntan cómo recrear el look de su primera boda con Kris Humpries ya que como recordamos, la mayoría de las fotografías de su casamiento con el músico son a blanco y negro.

"Lo haré. Se acerca mi quinto aniversario, así que podría tener una pequeña colección de recreación en mis proyectos", respondió Kardashian West confirmando la noticia, pero añadiendo que no tienen otra información que compartir en este momento. El quinto aniversario de ‘Kimye’ se acerca a fines de mayo, por lo que las futuras novias no tendrán que esperar demasiado para ver la colección nupcial de KKW Beauty. ¡Que emoción!