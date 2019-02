El rosado también queda bien en San Valentín ¡Úsalo!

El Día de San Valentín está cada día más cerca y es imposible dejar de pensar en qué ponernos. Por donde busquemos los outfits que nos mostrarán serán rojos, y es obvio, porque es el color del amor, pero el rosado es una hermosa alternativa que no puedes descartar.

Los vestidos de color rosado son una excelente opción para cautivar en San Valentín, un look diferente, pero romántico, sofisticado, casual y juvenil. ¿Que más quieres que te digamos para que uses este atuendo?

Además, con este clima caluroso este color resaltará ya sea en su versión pastel o palo rosa, la verdad es que este tono evoca el amor el de primavera, lo sabemos estamos en verano, pero el sentimiento es el mismo.

Busca ese vestido rosado, ya sea de flores o del estampado que desees lo puedes combinar con unas plataformas, mules o sandalias chatas, la cuestión es que te sientas cómoda, pero sobre todo hermosa.

No olvides, que si no deseas usar un look monocromático bien lo puedes combinar con otros colores, recuerda que en la moda todo vale.

A continuación te dejamos algunos ejemplos:

Busca el vestido que más te guste.

Al estilo de Elle Fanning también puedes usar un vestido más casual.