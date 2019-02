Cómo elegir tu outfit ideal para ir a un matrimonio

Cuando nos llega la invitación de matrimonio, ya sea de una amiga o familiar lo primero que se nos viene a la cabeza es: ¿Qué me pongo? Y es que existen tantos estilos de vestidos, colores y diseños que no sabemos por dónde empezar. Es más, nos sentimos como las novias buscando el outfit perfecto.

Es por eso, que quisimos compartir algunos tips de belleza para que puedas escoger tu look ideal para cualquier boda, ya sea en la playa o en el campo.

Lo básico

A pesar que no es una regla escrita, todos sabemos que no puedes vestir de blanco, pues creerán que buscas opacar a la novia, y ya sabemos que ella es la protagonista de este día. Así que, puedes usar cualquier otro color de la paleta que desees. Si es un matrimonio de día es recomendable usar colores pastel o claros, y si es de noche opta por colores neutros, llamativos como el rojo o hasta con efecto tornasol.

Boda en el campo

Cuando se realizan bodas en el campo, normalmente el clima es caluroso. No obstante, al llegar la noche puede que tengas sorpresas. En algunas zonas el clima es amigable en el día, pero todo cambia al llegar la noche. Para que no pierdas el estilo,es recomendable usar una pashmina o chal. Es más, algunos vestidos ya vienen con ese accesorio.

Otro consejo: es mejor usar vestidos cortos o hasta la pantorrilla, ya que en muchas ocasiones cuanto más larga es la prenda más se ensucia la basta.

Para una boda en la playa

Toma tus precauciones para que el maquillaje, peinado y vestuario no se te vayan arruinar con las horas en el sol. Es preferible que uses vestidos cortos, pero con vuelo para que el viento fluya y así te sientas fresca. Acompaña tu outfit con un sombrero para que te protejas del sol y no intentes usar zapatos de tacón, en vez de ellos usa plataformas.

Casual

Para este tipo de matrimonios que suelen ser sencillos y pequeños es mejor que busques un vestido coqueto, corto y bonito que acompañes con tacones y accesorios elegantes para resalta tu look.

Formal

Cuando en la invitación sale esta palabra, da pie a buscar un hermoso vestido largo con un par de zapatos altos. Además, de elegir un peinado, maquillaje y accesorios que hagan la diferencia entre tanta chica.

Esperamos que te sirvan estos tips de belleza para que puedas escoger un vestido adecuado. La verdad estos eventos son más que todo para celebrar el amor de los novios, pero es una buena excusa para arreglarnos un poco más de lo normal.