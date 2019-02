Dile adiós al “no tengo nada que ponerme” y copia estos 5 outfits rápidos

Todas hemos pasado por la misma situación. Abres tu clóset, lo miras de arriba a abajo y exclamas la siguiente expresión: "¡No tengo nada que ponerme!" Y es que hay días que por más que tengamos todas las prendas en tendencia, y sepamos cuales son nuestros looks favoritos, hay veces que simplemente no encuentras el outfit ideal para ese día. Para que no te vuelva a suceder, o al menos no tan menudo, hemos elaborado una lista de 5 outfits rápidos de hacer y, lo más importante, no necesitarás una prenda o accesorio extra para que luzcas genial.

1. Outfit negro excepto una cosa

Puedes combinar prendas básicas negras y añadir el toque de color en los zapatos, en la cartera, o incluso el abrigo.

2. Básicos + panties de cocos

Combina prendas básicas o de un color neutral, con una panties de rejilla para actualizar cualquier look.

3. Vestido bonito + zapatillas

Vimos esta tendencia en el 2018, y ya es tiempo que te atrevas a usarla. Esta fórmula mezcla un vestido que normalmente no te pondrías días de semana porque quizás es muy bonito para la ocasión, y unas zapatillas que relajan el look y lo vuelven casual.

3. Camisa blanca + jean + pañuelo

Todas tenemos una camisa blanca y un par de jeans dentro de nuestro armario. Ahí ya tenemos el 90% de nuestro look. Solo queda por añadir una pieza distinta, como el clásico pañuelo cuadrado.

4. Look monocromático

Monocromático significa utilizar en un outfit el mismo color de los pies a la cabeza. Además, aprovechemos la ausencia de otros colores, jugando con las texturas y cortes.