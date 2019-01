Los secretos de belleza que las celebridades aprendieron de sus madres

Nos amenazan con su infalible “¡Como vaya y lo encuentre!”, nos dicen “Ten cuidado”, “Lleva un abrigo”, y el “porque lo digo yo”. Es su argumento más poderoso. No hace falta decirlo, estamos hablando de las madres.

Y como (casi) siempre tienen la razón, también debemos hacerle caso cuando nos comparten sus tips de belleza.

Checa estos secretos beauty que varias celebridades aprendieron de sus progenitoras.

Toalla para exfoliar los labios

Este truco es uno de los grandes secretos que Gigi Hadid aprendió de su madre, la también modelo Yolanda Foster. Como lo contó para Nylon “Una cosa que solíamos hacer mi madre y yo juntas cuando era adolescente era exfoliar nuestros labios con azúcar y una toalla húmeda”.

"Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa"

El ingrediente que aclama la banda Chocolate, es el inesperado producto que la madre de Blake Lively le recomendó a su hija para lucir una melena bonita. “Mi madre me contó este gran truco de belleza: solía ponerse aceite o mayonesa de medios a puntas en su pelo antes de lavarlo”, contó la actriz para Byrdie, que afirma que así el cabello se hidrata más y se fragiliza menos.

Una toalla caliente

Hace ya un par de años, Kim Kardashian y Kris Jenner mantuvieron una conversación con Allure. Aunque hablaron de muchas cosas, Kim reveló que uno de secretos que aprendió de su madre fue utilizar una toalla caliente para lavar su rostro y exfoliarlo.

Básicos que conviene recordar

“Mi madre siempre me decía. ‘Bebe mucha agua y duerme mucho. Y no fumes”, ha afirmado Scarlett Johansson al hablar de los trucos de belleza que aprendió de su madre. “Mi madre me animaba mucho a cuidarme, solía llevarme de compras y todo lo que he aprendido de cómo usar el maquillaje se lo debo a ella”, explicó.

El talco no es solo para bebés

Eva Mendes aprendió un truco que también lo pone en práctica Angelina Jolie. “Usar talco de bebé en su cabello para lograr un look un poco enmarañado. Es un gran truco y ahora lo pongo en práctica yo” afirma la actriz.