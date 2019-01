¿Maquillaje de día en pocos pasos? Te indicamos cómo recrearlo

Muchas veces, nos encontramos en un intenso debate que analiza el hecho de usar maquillaje o no durante el día. Una de las razones por las cuales las personas no lo usan (a pesar de querer hacerlo) es por la cantidad de tiempo que piensan que maquillarse les tomará… ¡pero no siempre tiene que ser así! Por ello, aquí te indicamos cómo recrear un maquillaje de día en pocos pasos para que resaltes tu belleza y luzcas fabulosa.

El primer paso (y uno muy importante) es comenzar con un rostro limpio y libre de impurezas para que el maquillaje se adhiera mejor a éste y evitemos la obstrucción de los poros. Luego, asegúrate de usar un hidratante y bloqueador solar (puedes combinar los dos en tu mano y aplicarlos como crema) y colocarlo en tu rostro para proteger tu piel.

Una vez que hayas completado éste paso, es momento de la base o de la BB Cream. Aquí, puedes escoger la que más te guste, pero ten en cuenta el ‘look’ que quieres conseguir y también la cobertura. Una BB Cream te podrá dar un aspecto más natural pero una base tendrá mayor cobertura. ¡No olvides bajar el producto hasta tu cuello para que ambos tonos estén parejos!

Después, utiliza corrector en pequeñas cantidades debajo de tus ojos (en forma de triángulo invertido) y en las áreas donde quieras disimular algunas imperfecciones y difumínalo bien. Lugo, usa un polvo traslúcido para sellar el maquillaje. Una vez completado éste paso, utiliza una brocha angular y una sombra de contorneo para darle calidez a tu rostro. También puedes usar éste color en tus ojos cómo sombra. Posteriormente, escoge tu color favorito de rubor y ponlo en tus mejillas para un ‘look’ más natural y saludable.

Para finalizar, riza tus pestañas y aplica una capa de rímel. Mientras que, para los labios, puedes usar un labial color ‘nude’, rosado o elegir el clásico ‘gloss’ que les dará un aspecto natural, jugoso y hermoso.

Ya lo sabes, sigue éstos sencillos pasos para recrear un maquillaje de día en poco tiempo. La mejor parte es que resaltarás tu belleza natural con éste ‘look’ ligero pero hermoso a la vez y también lo puedes transformar a uno de noche o de fiesta con un labial oscuro o un delineado intenso. Las opciones son infinitas.