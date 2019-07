Carolina Herrera cumplió 80 años y queremos recordar sus más icónicas frases

La diseñadora de modas venezolana Carolina Herrera es una de las damas más reconocidas en todo el mundo. Ella y su marca son significado de estilo y elegancia.

Desde que era una niña, María Carolina Josefina Pacanins Niño, más conocida como Carolina Herrera, estuvo acostumbrada a la alta costura, pero cuando llegó a cumplir los 13 años, vio por primera vez un desfile de modas.

Después de muchos años, cuando cumplió 42 incursionó en el mundo de la moda a nivel internacional. Desde ese momento, el mundo conoció a una de las mejores diseñadoras de todos los tiempos.

Carolina Herrera cumplió 80 años el 8 de enero, por ello, queremos recordarla con sus mejores y emblemáticas frases.

Echa un vistazo a la lista:

1.“El estilo no es sólo lo que usas, sino también lo que proyectas.”

2.“La edad es solamente un estereotipo; no significa nada cuando realmente tienes pasión por algo.”

3."La mujer sólo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es."

4.“Se siente muy romántico cuando estás en un vestido de fiesta. Todo el mundo debe usar uno de vez en cuando.”

5."Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui en el pasado, sonrío a la que soy hoy, me alegro del camino andado, y asumo mis contradicciones."

6.“La elegancia no está definida únicamente por la ropa que usas. Está en cómo te mueves, cómo hablas, lo que lees”.

7."Mi mejor venganza siempre ha sido sonreír como si nunca me hubieran lastimado."

8."La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida."

9.“Mantente en forma; si te ves bien, te vas a sentir bien y segura.”

10."La elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero."

¡Feliz Cumpleaños Carolina Herrera!