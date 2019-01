4 maneras de usar el peinado de efecto mojado para el trabajo

El peinado de efecto mojado ha sido un estilo al que numerosas celebridades han recurrido en los últimos meses para asistir a algunos de los eventos más importantes de sus carreras. También conocido en inglés como el ‘wet hair look’, este peinado ha causado sensación debido a su sofisticación, sensualidad y sobretodo versatilidad. Es perfecto para un evento o incluso para el trabajo. Por ello, aquí te mostramos cuatro formas de llevar el peinado con efecto mojado para que puedas lucirlo en el trabajo y verte fabulosa.

1. Cola de caballo clásica: este estilo clásico tiene una alternativa sofisticada con el peinado de efecto mojado. Simplemente comienza aplicando una porción de gel a la altura de tus raíces y peina tu cabello como de costumbre con un cepillo ancho y grueso. Luego, escoge un mechón de cabello y envuelve una pequeña sección retorcida o trenzada alrededor de la base para ocultar el elástico. Voilà, sofisticación instantánea.

2. Moño: dependiendo del estilo que busques (raya al medio, al costado o sin raya), debes empezar por este paso. Luego, peina tu cabello para que el moño sea lo más lizo posible y añade una porción de gel a la altura de tus raíces. Pasa un peine ancho y peina tu cabello hacia abajo para formar el moño. Finalmente amárralo con un elástico y si gustas puedes repetir el proceso mencionado en el peinado anterior. Combínalo con unos aretes XL y luce espectacular.

3. Hacia atrás: es una de las alternativas más sencillas, pero más sofisticadas que puedes conseguir con éste estilo. Tan solo aplica gel a la altura de tus raíces y peinado en dirección a tus puntas para conseguir el efecto de ‘wet hair look’. Para sellarlo puedes usar un spray fijador ¡y listo! Glamour y elegancia en pocos minutos. También puedes usar esta variación con una raya al costado.

4. Con ondas: repite básicamente el mismo proceso de aplicar gel en tus raíces y peina tu cabello hacia atrás, pero ésta vez utiliza un peine especial para darle forma a tu cabello. Un peine delgado y con las cerdas finas acompañado de mucho gel podría darte hondas y más movimiento

Ten en cuenta que para recrear estos peinados necesitarás una melena húmeda o seca, más no mojada ya que los productos que uses no se adherirán al cabello y éste puede dañarse ya que al estar mojado se encuentra en su estado más frágil.