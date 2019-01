13 problemas que solo las personas con cabello lacio entenderán

Dejemos algo muy en claro, tener el cabello lacio es algo fabuloso; es parte de nuestra identidad y para algunas, es el rasgo que más adoran de su apariencia.

Sin embargo, cómo todo en la vida, éste no es perfecto ya que existen algunos problemas que las personas con este tipo de melena tienen que enfrentar todos los días.

Por eso, aquí te mostramos algunas esas dificultades (que ya conoces bien) que probablemente te saquen una carcajada debido a lo real que son.

1. Si tienes cabello lacio delgado, solo está ahí y no hace nada:

Esto se debe a la falta de volumen o cuerpo del cabello lacio.

2. Si es grueso, es casi inmanejable:

Puede ser muy pesado y sentirse como una sábana de cabello que hace lo que quiere.

3. Los ganchos nunca se quedan en su lugar y se resbalan:

No importa cuántos ganchitos uses para asegurar tu cabello o algún peinado, estos terminan resbalándose en tus mechones lacios.

4. Alcanzar las hondas perfectas te toma demasiado tiempo y nunca duran más de una hora:

Cuando quieres cambiar un poco las cosas y decides hacerte hondas, debes prepararte psicológicamente para la lucha que esto requiere. Conseguir las hondas perfectas te toma mucho tiempo y además, nunca duran por más de un par de horas.

5. Tienes que usar mucha laca para que los peinados duren:

Si quieres hacerte moños, colas o cualquier peinado sofisticado, tienes que usar mucha laca para lograr que tu cabello lacio se quede estático y para que tu recogido se mantenga en su lugar y no se desmorone.

6. Siempre te dicen que tienes suerte:

Es una frase que escuchas muy a menudo por parte de personas que no tienen el cabello lacio pero desearían tenerlo. Lo que no saben es que no todo es color rosa.

7. No tienes volumen:

Los mechones de tu melena solo caen en dirección a tus hombres, sin hondas ni algún movimiento.

8. Un día sin lavarlo parece más bien una semana:

Dejar de lavar el cabello por unos días quizás no sea un problema para personas con otro tipo de cabello, pero esto no es para las lacias. Un día sin champú se manifiesta como si hubiera pasado una semana entera.

9. Los peinados recogidos son muy difíciles:

Lo mencionamos antes, muchas veces ni los ganchitos ni las grandes cantidades de laca son suficientes para contener los mechones lacios que solo quieren volver a su estado natural.

10. Tienes un mismo mechón de pelo que sobresale:

Algunos le llaman 'alfalfa' y otros, los cabellos de bebé que nunca crecieron. Si bien son muy fastidiosos e inoportunos, pueden llegar a ser cómicos.

11. Las coletas dejan sus huellas en tu cabello:

Todas hemos tenido ese momento que, después de un tiempo de usar una cola, nos quitamos el colete y vemos las huellas de esa decisión.

12. Tendrás días de cabello perfecto, pero no sabes cómo recrearlos:

Cuando las estrellas y los planetas se alinean, y el nuestro champú de siempre hace maravillas, conseguimos un día de cabello lacio perfecto en el dónde sólo queremos tomarnos fotos y apreciar su belleza. Lo malo es que no tenemos ni idea de cómo recrearlo.

13. Tener que alisar tu cabello ya lacio para que puedas peinarlo de alguna manera:

Es un hábito típico que para muchos no tiene sentido pero que las personas con cabello lacio hacen de todas maneras.

Es la manera de alcanzar el laceado perfecto y una de las únicas formas de poder peinarlo y conservar su forma. (Eso sí, asegúrate de usar productos que protejan tu melena del calor y no abuses de las herramientas calientes ya que estas perjudican la fibra de tu cabello.)

Tener el cabello lacio no significa vivir en un mundo color rosa, pero lo cierto es que no podríamos pedir algo distinto.

Lo importante aquí es reírse un poco de nosotros mismos y estar conscientes de las dificultades que enfrentemos (a si sea sólo con el cabello) y saber sobrellevarlas de manera positiva. ¡No olvides cuidar tu cabello realizando tratamientos nutritivos y teniendo una alimentación saludable!