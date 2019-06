Cuatro consejos para limpiar tus carteras sintéticas y de cuero

Así como te preocupas en cuidar tu ropa, también deberías prestar la misma atención a tus accesorios; especialmente aquellos que usas constantemente y quieres seguir conservándolos en buen estado. Un accesorio que solemos descuidar constantemente son las carteras. Si no cuidas tus carteras sintéticas se empiezan a pelar y cuartearse, mientras que las de cuero pueden comenzar a recolectar la humedad debido al clima de la capital; si tienes en cuenta los siguientes tips de hecho las mantendrás como nuevas. Así que no olviden tener estos pasos de limpieza y cuidado siempre presentes para alargarle la vida de tus carteras y bolsos favoritos.

Carteras de Cuero:

1. Evita a toda costa utilizar cualquier tipo de aceite. Al principio se verá linda y brillosa pero con el tiempo el aceite volverá a la superficie dejando manchas de grasa y malogrando tu cartera para siempre.

2. Utiliza un trapo seco, shampoo para bebé y agua de filtro. No uses agua de caño, porque podría contener cloro y afectar el cuero. Gentilmente pasa el trapo con shampoo por la superficie y con otro trapo ligeramente humedecido con el agua, retira los rastros de suciedad y shampoo. Seca la cartera completamente con un trapo extra. No dejes residuos de agua ni de jabón.

3. Una vez limpia la cartera, puedes darle brillo con un spray lustrador fabricado especialmente para cuero. No utilices betún ni otros sprays con color porque vas a teñir y malograr el cuero.

4. Limpia tus carteras cada dos o tres meses, según sea necesario.

Carteras de Cuero sintético:

1. Este material es más propenso a los rayones y quiños así que ten mucho cuidado de que no se enganche con nada porque podría pelarse.

2. Para evitar que se cuartee y se empiece a descascarar no lo expongas al sol por mucho tiempo ni lo guardes cerca de las ventanas y de la constante luz.



3. Para remover manchas de suciedad o polvo es seguro utilizar alcohol y un paño. Al final el alcohol se evapora y no dejará húmeda la cartera.

4. Si la mancha persiste puedes usar una mezcla de agua y shampoo para refregar suavemente. Secar completamente sin dejar rastros de agua o shampoo.

Mantener tus carteras de cuero y sintéticas no podría ser más fácil, sin mencionar que te ahorras dinero en comprar reemplazos. ¡Con estos tips tus carteras parecerán nuevas!