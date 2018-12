Conoce qué color de cabello te favorece, de acuerdo a tu edad

Pensar en el color ideal para un nuevo look de cabello no solo es cuestión de gustos o del tono de tu piel, también tu edad juega un factor importante para cambiar el aspecto de tu cabellera. Pues no será muy conveniente ver a una mujer madura con mechas californianas, ni a una jovencita con tonos opacos que le aumenten edad. Por ello, las especialistas de Listas! Salón te brindan una acertada asesoría sobre los colores ideales de acuerdo a tu generación.

¡Toma nota!

Mujeres de 20 a 30 años

Para las mujeres veinteañeras y hasta quienes no cumplen aún los 40, la gama de colores es ilimitada, porque pueden probar todos los tonos. Es más, si hablamos de tendencias de mechas también siempre serán tus aliadas, evaluando siempre lo que quieras resaltar, según el tipo de tu piel y forma del rostro. Otro dato importante a considerar es el clima estacional, pues ahora en primavera-verano la menos favorable son tonos oscuros, mas sí los colores enteros claros o mechas para iluminar el rostro.

Mujeres de 40 años

Para las mujeres de esta edad no es recomendable usar colores de fantasía, pero tampoco es acertado utilizar tonos oscuros como el negro porque opacan tu rostro y puede agregarte años. Entonces no solo debes elegir una coloración para cubrir las canas, sino que se deben utilizar colores cálidos de tonos vivos; como por ejemplo los tonos marrón, caoba o rubios medianos, ellos te brindarán luz y no te agregarán años extras.



Mujeres de 50 años

A partir de esta década a más, definitivamente lo recomendable es evitar los tonos oscuros pues endurecen la mirada y la opaca. Por tanto, para ellas se les sugiere la técnica de mechas tejidas o iluminación que ayudarán a disimular las canas y aportarán luz a tu rostro. Eso sí, no se recomiendan las mechas babyligth o californianas, porque este tipo de mechas son para cabellos más largos y para looks más juveniles.