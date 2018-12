Cinco colores de cabello que te harán lucir mucho más joven

¿Sabías que el color de tu cabello te podría ayudar a bajar algunos añitos? Existen algunas tonalidades que lograrán hacerte lucir mucho más jovial. A continuación, mira los tips de belleza que tenemos para ti:

1.Castaño claro

Este color es excelente para ‘engañar’ un poquito a todas las personas. Si tu objetivo es lucir mucho más joven, este es tu color ideal.

Consejo

¿Sabías que los castaños oscuros o negros resaltan las arrugas?

2.Golden Melon

Este es el mejor color para lucir mucho más jovial. Los colores luminosos logran que las mujeres se vean mucho más resplandecientes.

3.Rosa Champagne

Quizá el color más extravagante de toda la lista pero también le dará una tonalidad de juventud a tu rostro. El rosa es sinónimo de cambio para bien en las mujeres.

Consejo

No optes por los colores platinados (estos te harán lucir de más edad)

4.Rubios

Las tonalidades rubias son perfectas para las mujeres mayores. Si estás bordeando los 40 y te tiñes de rubio podrás verte como una de 30. ¡No hay pierde!

5.Color caramelo

Al ser una tonalidad bastante cálida, logra que la piel de las mujeres luzca más fresca. Este look te permitirá lucir radiante, sin importar el color de tu piel.

Consejo

Jamás uses los colores cenizos pues estos te harán lucir mayor.

Entonces, si desean pintarse el cabello no duden en escoger esta tonalidad de colores. Se verán hermosas y mucho más jóvenes. ¡Un cambio de look no le hace daño a nadie! Todas merecemos engreírnos de vez en cuando.