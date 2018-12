Cinco tips para usar leggins y no fallar en el intento

Casi todas las mujeres tienen en su armario uno o dos pares de leggins, esto debido a que es una de las prendas más cómodas, frescas y versátiles a la hora de armar outfits.

Los errores más comunes a la hora de usar leggins son usar la prenda de un material muy delgado, lo que provoca que se vea transparente; o las usamos en tallas que no son la nuestra por lo que nos puede quedar muy apretada o demasiado suelta.

A pesar de ser la prenda más usada, algunas mujeres desconocen la forma ideal de llevarla. Es por ello que te presentamos cinco tips que te guiarán a la hora de usar leggins.

1.- Usa zapatos sin taco

Las leggins se ven mejor cuando las usamos con flats, ballerinas o zapatos con un taco pequeño.

2.- Outfits con leggins estampadas

Si estás usando leggins con estampado, lo mejor será que optes por una prenda de color básico en la parte de arriba, de lo contrario podrías verte muy cargada. En el caso que tengas dudas, mejor usa unas leggins de color entero.

3.- Evita el blanco

Sin bien el blanco es un color elegante, esto no significa necesariamente que al usarlo en leggins quede bien. Estos le agregan volumen a las piernas haciendo que se vean más gruesas, además si no lo usas con las prenda interior adecuada ésta se puede transparentar.

4.- Ropa interior adecuada

Cuando usamos leggins lo preferible es llevar ropa interior que no tenga costuras, así esta no se marcará y por ende no se notará en la prenda; recuerda también que lo preferible es que tu prenda intima sea de un color parecido al de tu piel.

5.- El largo es importante

Lo ideal es que uses leggins que terminen a la altura de los tobillo, ya que así las piernas se ven más largas y estilizadas, así que si eres baja estatura este tip te ayudará.

Como un tip adicional, te contamos que en las tiendas de ropa puedes encontrar leggins especiales para invierno, estas son más gruesas y algunas cuentan con polar en su interior. Puedes usarlas con un vestido y botines.

En el caso que quieras usar zapatillas y no quieras que se vea como un outfit deportivo, puedes combinar la prenda mencionada con una blusa larga, si deseas puedes añadirle una correa para marcar la cintura o dejarlo suelto. Este look le dará un estilo casual y si usas los accesorios adecuados se verá increíble.

Recuerda que los tips mencionados son recomendaciones que te brindamos es para que luzcas más fashion de lo que ya eres.