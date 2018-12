Siete tips de belleza con vaselina que amarás

La vaselina es conocida como uno de los productos de belleza más antiguos y buscados en el mercado debido a sus grandes beneficios. El uso de este se debe a que nuestras abuelas lo usaban y hoy en día nosotras también; sin embargo, su utilidad se expande más allá, pues existen tips de belleza que no todas conocen.

Te presentamos algunos tips de belleza con vaselina para el cuidado de tu piel, así como el del cabello y otras partes de tu cuerpo. Después de leer, puede que te animes a usar más este producto.

1. Si lo que deseas es mejorar el cuidado de tu piel, puedes optar por utilizar la vaselina para hidratar los pies o manos en caso de que estos estén secos.

2. En cuanto al cuidado de tus pestañas, estás pueden lucir más largas y voluminosas si aplicas un poco de vaselina en esta zona.

3. Si lo que buscas es realizar una limpieza facial, entonces aplica un poco de vaselina y cúbrela con un plástico adherente para eliminar los puntos negros de la nariz.

4. Minutos antes de que tiñas tu cabello, asegúrate de aplicar un poco de vaselina en la frente y las zonas propensas a mancharte con el tinte. Con este tip de belleza, verás que ya no tendrás que sufrir con las manchas del producto.

5. Si quieres que tu perfume dure mucho más tiempo en tus muñecas, coloca un poco de vaselina en esta zona, luego un poco de tu fragancia favorita. De esta forma el aroma durará más.

6. En caso tengas los labios resecos, te recomendamos elaborar un exfoliante a base de azúcar, sal, aceite de oliva y un poco de vaselina. Con esta mezcla exfoliarás esta zona para retirar las impurezas.

7. Si no sabes cómo realizar el delineado de las cejas o no cuentas con los cosméticos respectivos, no te preocupes, ya que con un poco de vaselina podrás peinar los pelitos rebeldes de esta zona.

DATO IMPORTANTE:

Recuerda que antes de usar algún producto para la piel o el cabello, es mejor consultar a un especialista para que te asesore. No todos tenemos el mismo tipo de piel, es por eso que debemos ser precavidos. No siempre lo que te hace bien a ti, le puede hacer bien al resto.