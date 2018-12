Mantén el cuidado de tu cabello con estos cinco tips de belleza

Nuestra cabellera a diario se encuentra expuesta a la contaminación del día a día, por ello es importante que con frecuencia realicemos un adecuado cuidado del cabello; sin embargo, fuera de los tratamientos que este pueda recibir, existen hábitos que contribuyen a mantenerlo sano y fuerte.

Muchos de estos tips de belleza para el cabello, son sencillos de hacer y no demandan mucho tiempo, además al momento de realizarte un peinado, contribuirán a que este mejor de lo que esperabas. Conoce cuales son los tips.

1. Cuando termines de lavarte el cabello lo recomendable es que uses una camiseta o polo que no utilices para secarte el pelo, ya que de esta forma evitarás la creación de frizz que es ocasionada cuando usas la toalla.

2. Si el peinado que estas realizando se ve arruinado por los molestos pelitos que suelen sobresalir, lo recomendable es que uses un cepillo de dientes que no uses y rocíalos con laca, de esta forma al peinarlos ya no se moverán.

3. En invierno puede ser complicado ducharnos con agua fría; sin embargo, es recomendable hacerlo para que el cabello luzca más suave y sedoso, así que antes de salir de la ducha dejes que le caiga un chorro de agua fría a tu cabellera.

4. Opta por usar una funda de seda para tu almohada en vez de una de algodón, esto hará que la fricción se reduzca y las hebras de tu pelo no se quiebren. Esta es una buena idea para el cuidado del cabello.

5. Por último, es importante que el acondicionador que uses se encargue de hidratar el cabello, ya que esta es la mejor forma de mantenerlo suave y sedoso.