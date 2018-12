Estos son los errores más comunes que realizas a la hora de maquillarte

El maquillaje es una opción que te ayudan a definir tu look y estilo. Un mal uso de este puede ocasionar que le otorgue a tu apariencia no deseada.

Por ello, es importante que evites cometer ciertos errores cuando uses tus productos de belleza, como el labial, las sombras, el colorete, entre otros. Conoce cuáles son las faltas que debes prevenir a la hora de maquillarte.

1. Entre más maquillaje uses, podrías lucir más mayor. Recuerda que entre más sutil sea tu look de día, será mucho mejor; por algo no es en vano la frase: “Menos es más”.

2. Usar productos de belleza de consistencia densa ocasionan que se marquen la línea de expresión como las arrugas que se forman en el contorno de los ojos o los labios.

3. No realizar una adecuada limpieza facial antes de maquillarte es uno de los más grandes errores que se cometen. Te aconsejamos que antes de iniciar tu rutina, limpies tu cutis de forma adecuada.

Un tip de belleza que podrías seguir: Es mejor aplicar crema hidratante al rostro antes de maquillarlo, de lo contrario la base de maquillaje no quedará tan uniforme como esperamos.

4. Utilizar bases de maquillaje con mucha cobertura y en tonos más oscuros que el de nuestra piel, es un error que se debería dejar de cometer. Pues este tipo de cosméticos no son la solución a tu problema de imperfecciones.

5. Para evitar la apariencia de envejecimiento en la piel, te sugerimos tener cuidado a la hora de aplicar el rubor.

Un tip de belleza que te puede ayudar es: Aplica el rubor en el punto más alto del pómulo dependiendo de tu tipo de rostro.

6. Los labiales oscuros son increíbles. Sin embargo, con el paso de los años, estos ya no se lucen de la misma forma ya que endurecen las facciones del rostro. Te recomendamos utilizar aquellos en tonos nude para darle volumen a los labios de forma natural.

7. Evita el envejecimiento de tu apariencia dejando de usar demasiadas sombras, sobre todo aquellas que contienen demasiado brillo y provocan pliegues en el párpado del ojo.

Los tonos nude o claros en mate, son una gran opción de sombras que puedes usar en tu día a día.

8. Dejar de rizar tus pestañas antes de aplicar el rímel, es uno de los pasos que se han dejado de realizar con el pasar de los años.

Muchas mujeres no saben que este tip te ayuda a lucir una mirada más abierta.

9. En cuanto al delineado de ojos en la línea de agua, ocasiona que nuestros ojos se vean mucho más pequeños.

Recuerda que a la hora de maquillarte es importante que te sientas cómoda con los cosméticos que utilices, además de hacerlo como mejor creas conveniente, ya que este depende mucho del estilo de vida que lleves.