¿Cómo reparar tus uñas luego de usar esmalte en gel?

¿Quién no se ha entregado a las bondades de la manicura en gel? El secado es inmediato: apto para las que no salen de la peluquería sin haberse estropeado una uña. Pero sobre todo lo amamos; porque es una excelente alternativa para las mujeres que no tenemos tiempo para ir todas las semanas a hacernos algún diseño.

Aunque es ideal para ciertas ocasiones, cuando vas al salón y te sacan el gel de las uñas, notas que están opacas y frágiles. Pero tranquila, todo tiene solución. Te explicamos cómo puedes fortalecer y rehabilitarlas de retirar este famoso esmalte.

Date un descanso

Es importante dejar que tus uñas estén al natural por un buen tiempo, alrededor de 15 días como mínimo.

Podemos utilizar esmaltes específicos para fortalecer y endurecer las uñas. Estos funcionan muy bien para nutrirlas y ayudarlas a sanar.

Full hidratación

Para que tus uñas crezcan fuertes y resistentes es esencial que estén hidratadas. Aquí te recomendamos utilizar sueros que contengan aceites, o usar vaselina.

Antes de acostarte, aplica un poco de vaselina en cada uña y ponte unos guantes de algodón. Por la mañana retira y verás tus uñas y manos más hidratadas.

Cutículas fuertes

Al igual que tus uñas, también es muy importante mantener hidratadas las cutículas. No importa si llevas una manicure “tradicional” o “gel”, te aconsejamos aplicar cada dos días aceite de cutículas para mantener unas uñas bellas y fuertes.

Deja el mal habito

Muchas veces nos gana el impulso, y terminamos por arrancarnos el esmalte. Pero debes tener en cuenta que cada vez que lo haces, estás dañando y lastimando tus uñas.