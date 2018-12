Usa este truco para cambiar de peinado sin necesidad de cortarte el cabello

En muchas ocasiones deseamos cambiar de peinado pero no necesariamente de corte de cabello. Es por eso, que muchas veces no terminamos conformes luego de hacernos un cambio de look. Sin embargo, existe un modo de lucir tu larga y voluminosa cabellera sin hacer mucha transformación.

Según los expertos en el cabello, el pañuelo, es un accesorio que por mucho tiempo estuvo relegado a los looks de las abuelas, pero ha regresado con fuerza desde hace algunas temporadas. Lo vemos anudado en el cuello, colgado en un bolso y hasta de cinturón. Pero sobre todo, es en el cabello donde se luce más.

Aquí te mostramos cinco opciones para llevar el pañuelo y cambiar de peinado sin hacer muchas transformaciones en tu cabello.

Pañuelo XL

Los expertos recomiendan usar este tipo de pañuelo cuando desees hacerte una cola baja, así lucirás en toda su extensión no solo tu cabello sino también el accesorio.

Diadema de pañuelo

Con este accesorio no necesitas ir a la peluquería. Solo darle un pequeño toque de volumen a tu cabello.

Sujetarte el cabello como una vincha

Puedes colocar el pañuelo alrededor de tu cabeza, sacas un poco de cabello de los costados para darle un estilo más versátil y no encuadernado.

Pañuelo amarrado al moño

No es necesario que te cortes el cabello, aquí te puedes hacer un moño y cubrirlo con el pañuelo. Tendrás un aire sofisticado.

Extiende tu cabello con un pañuelo

Quizá tu cabello aún no ha crecido mucho, pero sí puedes hacerte una trenza. Finaliza tu peinado con un pañuelo, verás que ese este accesorio te dará un toque clásico.

Te recomendamos que pruebes todos los estilos con este versátil accesorio, para que sepas cuál es el que resalta más tu cabello.