Esta es la prenda de temporada que todas las celebridades están usando

No es novedad ver maniquíes vistiendo las prendas de esta temporada y escuchar decir que por lo menos una de ellas es una adaptación de la que ya había salido hace años atrás. Esto se debe a que la moda es cíclica, es decir, todas las tendencias tienen un tiempo de regreso.

Este es el caso del ‘jumpsuit’, la última prenda en tendencia que todas las celebridades como Jennifer López, Jessica Alba y Kylie Jenner están usando. También conocido como ‘overall’ o ‘playsuit’, este traje de una sola pieza compuesto de una parte de arriba y pantalones o shorts en la parte inferior, está conquistando las calles y regresando de la mejor manera.

PUEDES LEER: Tips de moda que toda mujer debería conocer

Triunfó en la década de los 90’s por su practicidad y comodidad. Hoy es la elección de muchas personas por su versatilidad ya que se puede usar de forma casual para un almuerzo o salida nocturna, pero también se puede lucir para la oficina. "Lo genial del overall es que no hace falta pensar mucho. Ya no es necesario preguntarse si la parte de arriba combina bien con el pantalón, y está garantizada una silueta bonita", señaló la personal shopper, Stephanie Zarnic.

Adaptándose a la modernidad, el ‘jumpsuit’ ahora viene en diferentes telas y estilos para cada persona. "El tricot y la seda siempre están presentes", dice la personal shopper Sonja Grau. Sin embargo, también hay modelos de algodón, lino, o de una mezcla de materiales. Y tampoco falta el encaje", reveló la asesora de imagen, Britt Kiefer.

Como revelan los expertos, en esencia los enterizos se pueden combinar con cualquier tipo de zapato, sin embargo existen algunos que le van mejor a cierto tipo de modelos. "Básicamente, los zapatos altos son los que mejor se combinan con el jumpsuit", dijo Kiefer. Para las perneras ajustadas, las botas al tobillo son la mejor opción". Por su parte, Zarnic agrega que "los zapatos de tacón alto siguen siendo un clásico, pero también los zapatos con tacón de cuña quedan muy bien con el jumpsuit".

Ya lo sabes, el enterizo es una de las prendas que se quiere apoderar de las tendencias para esta temporada. Como dicen los expertos, esta prenda le va bien a todos los tipos de cuerpo, además su versatilidad, comodidad y efectividad la convierten en una alternativa muy poderosa para cualquier evento u outfit que quieras armar para verte a la moda y estilizada sin mucho esfuerzo.