Dakota Johnson y su mejor secreto para lucir un cabello increíble

El cuidado del cabello es básico para mantenerlo fuerte e hidratado. Esto lo sabe a la perfección Dakota Johnson, quien siempre luce una melena que muchas quisieran tener. En esta ocasión, su estilista, Mark Townsend, se atrevió a revelar estos secretos, el cuál todas queremos seguir.

La actriz de Cincuenta sombras sigue cautivando a sus seguidores en cada presentación que aparece, y es que su belleza innata rompe los esquemas. ¡Toma lápiz y papel y sigamos sus tips de belleza!

"Los productos texturizantes que añado a su cabello son cruciales. El champú seco asegura que los mechones estén separados para que todo parezca más lleno y grueso”, dijo al portal Refinery 29. Sin duda alguna, Townsend no deja de recurrir a este producto para dar el toque final al peinado, y lo hace también en el flequillo, para cambiar la expresión de la artista: "Es todo lo que necesita para hacer su look efforless y cool, no tiene que hacer nada más con su pelo, lo hace todo su flequillo", indicó el experto a W Magazine.

En conclusión, el estilista señaló que utiliza un champú seco y que ha reemplazado el uso de laca para el cabello por este producto que le permite jugar mucho con los looks. Asimismo, Townsend aseguró que huye de los peinados que se aplican mucha laca, ya que no hay nada más sexy que una mujer jugando con su cabello.

El experto indica que ahora ha hecho del flequillo una de las claves de su estilo, y en otras ocasiones deja mechones sueltos enmarcando su rostro.

Recuerda, si lo que quieres es cuidar el cabello dañado por el calor, necesitas un régimen, diseñado para devolverle la vida. Puedes usar algunas mascarillas naturales, aceites esenciales para lograr este objetivo. Antes de usar algún producto, es bueno que sepas qué tipo de cabello tienes y qué productos son buenos para el.