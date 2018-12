¿Qué son las sombras de transición y por qué se han convertido en tendencia?

En el mundo del maquillaje existen diversas técnicas, una de ellas son las sombras de transición, pero ¿de qué se trata esta tendencia? Cuando la conozcas querrás realizarlas todo el tiempo.

Dicen que una mirada expresa la grandeza de la mujer, es por eso que te brindamos algunos consejos para que apliques esta nueva técnica y sigas conquistando al mundo. ¿Estas lista? ¡Manos a la obra!

Las expertas del maquillaje aseguran que las sombras de transición son la clave ideal para un efecto impecable por la tonalidad que se utiliza al ejecutarlas.

Las sombras de transición, son un tono utilizado para ajustar y combinar otro u otros tonos de sombras de ojos.

En esta imagen se puede ver cómo el tono oscuro se transforma en uno más claro, antes del tono más claro debajo de la ceja. Ese tono marrón más claro, es la sombra de transición.

Recordemos que la mayoría de las paletas de sombras cuentan con tonos claros y oscuros. Los tonos beige, rosas, marrones y melocotones se denominan "naturales", porque se mezclan más fácilmente con nuestro color de piel y esta combinación no se ve rara.

Pero ¿qué ocurre con el resto de la paleta de colores? Los tonos como el azul y el verde tienen un aspecto no muy cálido cuando se aplican en nuestros párpados. Ahí es cuando entran las sombras de transición y la mayoría de las veces se aplica en el pliegue del ojo.

No olvidemos que estas sombras se usan para crear una transición gradual entre las sombras para que no se vea un salto brusco entre una a otra. Es importante saber cómo combinar estos colores y no arruinar el look.

Recuerda que antes de empezar a maquillarte, es importante seguir los 3 pasos básicos para preparar el rostro: limpia, tonifica e hidrata.