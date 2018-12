¡De infarto! Bella Hadid reveló el secreto detrás de su piel radiante

Bella Hadid es globalmente conocida por su carrera de modelaje y su noviazgo con The Weeknd, sin embargo, existe un factor más que la convierte en un referente en el mundo de la belleza y del cuidado de la piel: la forma en que mantiene un cutis sano y sobretodo radiante.

La hermana de Gigi Hadid sorprendió en sus redes sociales al publicar una 'selfie' en la que tiene un rostro lavado y despejado de cualquier producto de maquillaje, hecho que hizo que la gente se pregunte, ¿cuál es su secreto para mantener el estado de su cutis? Bueno, al parecer la modelo habría revelado la respuesta.

Bella publicó una historia de Instagram en la cual agradecía a la persona y el tratamiento que le dieron un cutis despejado, brillante y saludable. "Un beso grande y saludo a @bbsturm @drbarbarasturm, no solo por ser la jefa que es, sino por cambiar mi piel para siempre con sus increíbles faciales. Esto no es publicidad, es la verdad. ¡Gracias Bárbara!”, dedicó la modelo de 22 años en referencia a la experta que hizo esto posible.

La Dra. Bárbara Sturm es una considerada una de las principales dermatólogas del mundo debido a su marca de productos para el cuidado de la piel y tratamientos contra el envejecimiento (inyectables, láseres, etc.), incluyendo la crema facial de vampiro y la crema infundida con sangre.

Si bien no sabemos los productos específicos que usa Bella Hadid en su rutina de belleza, podemos asumir que la modelo incorpora serums relajantes faciales y otros que contengan ácido hialurónico, como los que incluye la línea de la especialista.

Vale recordar que previamente, Hadid había revelado que no es fanática de los faciales, pero eso era antes de conocer a Strum. "Realmente no me gustan mucho los tratamientos faciales. Por lo general voy a un masaje porque mis huesos siempre me duelen. Y me gusta hacerme exfoliaciones corporales”, confesó.