"Mujeres adultas no deben vestir como jóvenes”, menciona Carolina Herrera

La diseñadora de moda venezolan, Carolina Herrera, es conocida por su elegancia y su gran sentido del estilo. Sin embargo, en esta ocasión, hizo noticia por una gran crítica al vestir de algunas mujeres.

La empresaria resaltó que muchas damas intentan esconder su edad con la ropa: “en el afán de esconder los años, visten con ropa que no es adecuada para su edad”.

“Si quieres disfrazarte, vete al circo; lo feo es lo que se usa. Creo que muchas mujeres abren su armario y se preguntan: "¿qué es lo más feo que tengo para ponerme?".

“No hay nada que envejezca más que vestirse de joven. No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón” mencionó Herrera.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la diseñadora crea controversia con sus declaraciones, ya que hace algunos meses reveló que las mujeres que salen casi desnudas son lo peor de la moda.

“La clave siempre es el misterio. Un poquitito de misterio en todo lo que haces es fundamental, y en la ropa también. Algunas niñas piensan que la palabra elegancia está pasada de moda. Yo creo que no importa cuánto cambie el mundo, es eso y no toda la piel que ellas muestren es lo que las va a hacer diferentes y atractivas”, indicó.

¿Y tú qué opinas Wapa? ¿Crees que Carolina Herrera tiene razón? Nosotros creemos que cada mujer es libre de vestirse como se sienta más cómoda. Todas las damas somos bellas.