¿Quieres lucir una piel más radiante? Te damos 15 consejos para conseguirlo

Existe una infinidad de productos que prometen darle un brillo increíble a la piel, pero no sabemos con seguridad el resultado que estos tendrán. Por eso, en esta ocasión quisimos tener información personalizada y recopilamos los testimonios de distintos dermatólogos, editores de belleza y maquilladores de celebridades para que nos cuenten sus mejores secretos y consejos para conseguir una piel radiante. Aquí te los detallamos cuáles son.

1. Un masaje facial hace maravillas: “con las yemas de los dedos, masajea un serum o aceite en la cara antes de aplicar el maquillaje. La estimulación puede ayudar que la sangre se mueva para despertar toda su tez ", aseguró Molly R. Stern, maquilladora de Cara Delevingne.

2. Prueba un tratamiento de micro corriente: “Cuando mi cutis se ve opaco después de un vuelo o una larga noche, uso un dispositivo que transmite corrientes eléctricas en la piel. Doce minutos deja mi rostro luminoso y mucho más firme ", dijo por su parte Abril Long, editora de belleza.

3. Agáchate: "Colocar la cabeza boca abajo durante tres minutos al día es mi estrategia a largo plazo para obtener ese brillo desde adentro", desveló la esteticista Renee Rouleau. (Eso sí, ten cuidado con practicar este movimiento muy seguido o por mucho tiempo porque podría tener efectos perjudiciales en tu salud ¡Toma tus precauciones!)

4. Cambia tu máscara facial habitual: si llevas un tiempo con la misma mascarilla y los resultados no te convencen, no dudes en probar una diferente. “¡La mascarilla perfeccionadora Själ Kashmir Saphir es increíble! Es mi antídoto del jet lag, o para cuando quiero que mi piel se vea como si tuviera un facial cuando no lo tengo ", contó la maquilladora de la actriz Emma Stone, Rachel Goodwin.

5. Dale un empujón a tu base: ¿Quién dice que tienes que usar tu base como viene y no añadirle otros productos? Al parecer, los maquilladores de las celebridades usan esta técnica para potenciar los resultados finales. “Mezcla unas gotas de una fórmula iluminadora con la crema hidratante o base, luego aplica la mezcla con una esponja húmeda. Creará una capa uniforme y pura de brillo que se verá más natural que al usar un iluminador en polvo ", explico Gita Bass, la maquilladora de Elizabeth Olsen.

6. Aplica esta técnica que se usa detrás de bastidores: “el truco es encorvar los hombros hacia adelante para que salgan las clavículas y agregar el iluminador líquido en la zona. Agrega polvo en la parte superior para obtener aún más brillo. ¡Sale muy bien en las fotos!” recomendó la experta en maquillaje, Pat McGrath.

7. Fortalece tu barrera cutánea: antes de utilizar cualquier producto de maquillaje, es importante tener una piel sana y protegida, para que la aplicación de los cosméticos sea más fácil y no dañe más nuestra tez. “Proteger la capa más externa de tu piel es clave. Para hacer eso, usa un tratamiento multiusos durante la noche", dijo Charlotte Cho, cofundadora de Soko Glam.

8. Incorpora la vitamina C en tu rutina: "aplica cinco gotas de suero de vitamina C antes de usar bloqueador solar todas las mañanas para atacar el daño de los rayos ultravioletas, ayudar a aclarar las manchas e igualar el tono de tu piel", indicó la bloguera Natalie Smyth.

9. Opta por un exfoliante químico: “realiza este proceso por las noches con una exfoliación con ácido glicólico ¡Deja tu piel instantáneamente más suave y brillante!”, confesó la dermatóloga norteamericana Shereene Idriss. Eso sí, recuerda que los expertos recomiendan exfoliar máximo dos veces por semana o una cada quince días en pieles sensibles.

10. Mascarillas: "cuando mi rostro se ve apagado, me pongo mascarillas como la de durazno resplandeciente de St. Ives por siete días seguidos. Tiene un efecto compuesto de hidratación y suavizado que brinda un brillo increíble para el final de la semana ", dijo la editora de belleza, Maureen Choi.

11. Presta atención a los poros: "elimina todo lo que cause ‘ruido de fondo’, es decir pequeñas cosas que no son demasiado visibles, pero cuando se eliminan hacen que la piel se vea perfecta. Las espinillas son un claro ejemplo", explicó la dermatóloga Heather Woolery-Lloyd.

12. Juega con las capas: muchas veces, la piel se puede ver plana y sin brillo, razón por la cual es necesario experimentar con las capas de productos para resaltar ciertos puntos y darle un efecto más radiante. “Agrega una capa adicional de brillo usando un iluminador en polvo en la parte superior de una crema”, contó la maquilladora de Gigi Hadid, Erin Parsons.

13. Ten en cuenta al resto de tu cuerpo: “masajea una exfoliante con sal en todo tu cuerpo con un paño. La fórmula se deshace de las células muertas, consiguiendo la piel más lisa de la historia", detalló Myy Morales, maquilladora de Rihanna. De esta manera, no solo será tu rostro el que luzca radiante, pero también el resto de tu cuerpo.

14. Toma un baño de sal: “¡Alabadas sean todas las sales de baño! Usándolas, mi piel está más purificada, radiante y suave como la de un bebé", comentó Lindsay Schallon, editora de belleza.

15. Aplica frío en la zona: “antes y después de un vuelo, me paso cubitos de hielo por la cara hasta que se derriten. Mis poros aman a este shocker de piel ", detalló Thuyen Nguyen, facialista de la ex supermodelo Cindy Crawford.